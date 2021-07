Los Azulejos de Toronto esperan regresar a Canadá

Los Azulejos de Toronto, de la Liga Americana, siguen a la espera para obtener el permiso del gobierno federal para jugar en Canadá, ya que la frontera con Estados Unidos sigue cerrada para viajes no esenciales.

Una portavoz del equipo dijo que el club continúa trabajando con el gobierno federal para jugar en el Rogers Center a partir del 30 de julio y se espera recibir una respuesta este próximo viernes.

La frontera entre Estados Unidos y Canadá permanece cerrada para viajes no esenciales. Desde la semana pasada, los atletas completamente vacunados en las Mayores que tienen permisos de trabajo válidos ya no están obligados a una cuarentena de 14 días al entrar en Canadá, pero los equipos tienen jugadores que no están vacunados, por lo que es necesario conseguir una exención de cuarentena y los protocolos al respecto.

Los Azulejos están empatados en el tercer lugar en la clasificación de la División Este de la Liga Americana.