Regidores reprochan 'desmantelamiento' de Casa de la Cultura en Madero

Abandonado y en malas condiciones se encuentra el edificio la Casa de la Cultura de Francisco I. Madero, la cual por décadas fue un importante espacio para el desarrollo de actividades en beneficio de la comunidad.

Algunos regidores lamentaron que se haya “desmantelado” el recinto y consideraron que se “empalmaron” las funciones del Centro Cultural, Benito Macías, pues cuando se anunció el proyecto se les dijo que sería un Museo Cultural.

“A todos los maestros se los están llevando para allá, la Casa de la Cultura está deteriorada, no nos explicamos porque si no tiene bien este lugar porque fue hacer ese centro, sin tampoco está bien, no está terminado”.

Y es que manifestaron que el dicho centro, que funciona en los Silos, no está equipado y la obra se encuentra a medias, puesto que únicamente se mejoró la parte de la planta baja y en la parte superior dijeron representa un riesgo, puesto que se encuentra en obra negra.

Subrayaron que, paulatinamente transfirieron a los maestros que ofrecían los talleres, pese a que algunos no estaban de acuerdo, incluso hace aproximadamente un mes se dio de baja la directora de la Casa de la Cultura, Santa Mercado y fue sustituida por Nancy Flores prima de la síndica, Alejandra Flores quien ahora está también está a cargo del Centro Cultural Benito García.

Los ediles, manifestaron que, en las sesiones de Cabildo, así como en las reuniones de Copladem, varias ocasiones han señalado la aplicación de los recursos, pues aseguran, se hacen proyectos de “relumbrón” cuando esos recursos son para obras de beneficio social; es decir deben orientarse en zonas con alto grado de marginación, tal y como lo estipula la ley.

“El dinero no es para lo que lo están usando, es para pobreza y pobreza extrema y ellos la usaron para obras de “relumbrón” , el presidente la usó para poder lucirse y estar en esta otra administración que sigue”.

Consideraron que existan áreas funcionales como lo es la Casa de la Cultura, la cual, dijeron con una inversión menos se pudieron mejorar las instalaciones y el recurso del Centro Cultural, aplicado en proyectos prioritarios.

Talleres como danza folclórica, dibujo, pintura, guitarra, canto, entre otros, son los que se imparten en la Casa de la cultura y que recientemente dichas actividades se anunciaron se fusionaron con el Centro Cultural “Benito Macías”, recientemente creado.