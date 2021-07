Antorchistas entregan pliego petitorio en Presidencia de San Pedro

Un grupo de simpatizantes de Antorcha Campesina, acudieron este jueves a la presidencia municipal de San Pedro, para enésima ocasión entregar un pliego petitorio a la alcaldesa Patricia Grado Falcón, con quien dicen han buscado durante casi seis meses una audiencia con ella, pero no la han conseguido.

En está ocasión fueron atendidos por un representante de la secretaria del Ayuntamiento, pues el titular Job Esaú Salazar Pérez, no estaba.

“Cada vez que venimos nos atiende el secretario del Ayuntamiento, pero nomas nos trae a vuelta y vuelta, ahorita nos dicen que la agenda de la alcaldesa está saturada y que él no está, así que nos atendió Aarón Vázquez, pero nosotros creemos que nos deben atender, también somos ciudadanos del municipio y tenemos el derecho”, dijo Guillermo García Livas, quien se encontraba al frente del grupo de Antorchistas.

Agregó que las peticiones que en su momento entregaron y que no todos se han atendido tiene que ver con la construcción de techos, pues al inicio entregaron un listado de 500 personas, pero les dijeron que no se podía apoyar a tantas familias, luego se depuró el padrón a 100 y la respuesta fue la misma, hasta quedar en 37, pero faltan 17 techos por construir.

También demandan agua potable, puesto que la escasez del líquido prevalece en colonias como Valparaíso, Luis Donaldo Colosio o Lázaro Cárdenas y ejidos como Los Gavilanes, San Nicolás o Santa Rita; comunidades que en algunos puntos no cuentan con red hidráulica y si bien les mandan agua en pipas, lo hacen una vez por semana o cada quince días.

Los abusos por parte de la Policía Municipal, es otro punto a tratar con la alcaldesa, pues manifestaron que no es posible que la instancia que deben proteger a la ciudadanía, cometa tantos atropellos.

“Nos reciben y nos dicen lo mismo, que está muy saturada la agenda, que van a checar con la secretaria particular y nosotros le decimos que no importa la hora, si es en la mañana, la tarde y la noche y con una hora que nos dé y que entremos una comisión porque sabemos que con la pandemia no puede estar tanta gente, pero ya es tiempo que nos reciba”.