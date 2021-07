Protección Civil recorre paso inferior vehicular Sarabia en Lerdo

Debido a reportes por parte de la ciudadanía, recibidos a través de la dirección de Protección Civil y Bomberos, el personal de ambas dependencias, realizaron un recorrido de supervisión en el Paso Inferior Vehicular (PIV) Francisco Sarabia, ubicado en el bulevar Miguel Alemán, frente a la Unidad Deportiva de Lerdo.

De acuerdo a la información proporcionada por la coordinadora de Protección Civil en Lerdo, María Isabel Macías Sifuentes, los resultados obtenidos en la verificación visual arrojaron que las condiciones actuales justifican la solicitud de un dictamen.

“Visualizamos la separación de algunas de las estructuras de cemento, de las planchas que son parte de infraestructura principal, en varios puntos de la unidad y banquetas del desnivel que muestran varios daños”, expuso la funcionaria.

Mencionó que una vez realizada la revisión visual, se solicitará un dictamen efectuado por personal capacitado, para conocer las condiciones en las que se encuentra el paso desnivel y el riesgo que presenta a la ciudadanía.

Comentó que por el momento, el paso del desnivel continuará abierto a la circulación, sin embargo, no se descarta la posibilidad de cerrarlo, para su atención, de acuerdo a los resultados que se obtengan en el dictamen. El Ayuntamiento ya había informado anteriormente que se elaboraría un dictamen por personal capacitado, no obstante todavía no se ha dado a conocer si será una empresa externa contratada por el Ayuntamiento, personal del Gobierno del Estado o Federal o del Colegio de Ingenieros o Arquitectos.

Esta obra fue entregada por el exgobernador de Durango Jorge Herrera Caldera en el 2013 puesto que se realizó con recursos federales ejercidos por el Gobierno del Estado a través del Fondo Metropolitano de La Laguna.

Fue una obra estimada en 30 millones de pesos que finalmente costó 50 millones. No tiene un sistema de bombeo automatizado.