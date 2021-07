Nuevamente el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, criticó el hecho de que el Organismo Regulador del Transporte Masivo en Coahuila no haya entregado aún el sistema de control y sincronía de semáforos en el bulevar Revolución de Torreón, esto pese a que aún no se pone en marcha el proyecto Metrobús Laguna.

El mandatario señaló hoy jueves que dicho sistema debe de entregarse a las autoridades municipales, esto para garantizar que exista un adecuado flujo de unidades vehiculares, que las vueltas a la izquierda sean seguras y que se puedan evitar accidentes mientras se ponen en marcha los recorridos del proyecto del Metrobús.

“Yo espero que la próxima administración que venga reciba esto que no nos han entregado, nos quitaron los semáforos que tenía el municipio, se tardaron en devolverlos, diría que incluso dañaron muchos de los semáforos que había y pusieron estos nuevos, no hay Metrobús todavía, pero la ciudad sigue funcionando, tiene que haber un manejo del municipio en todo esto, coordinando por supuesto cuando haya Metrobús pues las corridas que tenga que hacer el mismo… Lo tiene que hacer el municipio, no tiene porqué ser algo aparte o distinto”.

Zermeño Infante dijo que existe una reticencia de parte del Gobierno de Coahuila a entregar el sistema de los semáforos y sus sincronía, esto del tramo que comprende de Saltillo 400 hasta la calle Ramos Arizpe del bulevar Revolución; además afirmó que ello afecta en la actualidad en el tema de la movilidad adecuada, además hizo referencia a la aclaración que ha hecho la autoridad estatal, esto en el sentido de que definitivamente no se entregará el sistema de sincronía a la autoridad municipal.

“Yo espero que entiendan que la ciudad necesita sincronía, o sea, no puede ser un sistema aparte y donde no puedas sincronizarte con todas las calles que cruzan el bulevar Revolución, esa es una facultad del municipio”, reclamó Zermeño Infante.