Microsoft sorprende con su sistema Windows 365 y el regreso de Clippy

Durante su conferencia Microsoft Inspire, la compañía dio a conocer un nuevo modelo de Windows en la nube que permitirá a los usuarios ejecutar una computadora con su sistema operativo desde cualquier navegador web o a través de la aplicación de escritorio remoto de Microsoft, lo que permite a los usuarios acceder a su PC en cualquier dispositivo, eso incluye una Mac, iPad, dispositivo Linux o tableta Android.

La compañía compartió que su servicio está basado en Azure Virtual Desktop que permite a las personas poner en marcha sus propias PC virtuales. La tecnología no es precisamente nueva, pero lo que está llamando la atención es que ahora Microsoft quiere que el proceso de gestión de una instalación de Windows en un servidor remoto sea mucho más sencillo pues descubrió que muchas empresas tenían que recurrir a terceros para poner en marcha la herramienta.

Las personas solo necesitarán dirigirse a Windows365.com, elegir una configuración de máquina virtual y estará listo y funcionando. Sin embargo, hay que hacer algunas aclaraciones. Primero, el servicio y su página de internet comenzarán a estar disponibles hasta el próximo 2 de agosto. Además, todavía no sabemos cuánto costará el servicio, pero Microsoft dice que revelará el precio final el 1 de agosto.

Una solución más necesaria que nunca

Hay que decir que, al menos en un inicio, puede que Windows 365 no signifique mucho para la mayoría de los consumidores, pero podría cambiar la vida de los departamentos de TI y las pequeñas empresas que, en lugar de administrar las instalaciones locales de Windows en equipos costosos, podrán utilizar un hardware más simple que se conecta a una nube escalable. Y la pandemia de COVID-19 dejó clara la necesidad e importancia de este tipo de opciones.

De hecho, de acuerdo con una demostración de Microsoft, las empresas más pequeñas podrían configurar Windows 365 para sus empleados de manera que, en lugar de cargar con un dispositivo de trabajo a casa, pueden acceder de forma segura a sus escritorios virtuales desde sus PC o tabletas domésticas a través de la web o la aplicación de escritorio remoto de Microsoft.

Microsoft promete una experiencia en que ejecutar aplicaciones y navegar por la web no sea tan diferente a hacerlo en una PC local. También afirma que es lo suficientemente rápido como para transmitir video, incluso, está utilizando tecnología que puede reproducir video en tiempo real en una máquina local, que eventualmente pasa a la PC en la nube. Y cuenta con una función para revertir el estado de la PC a proceso anteriores, lo que debería ser útil si alguna vez se borran accidentalmente archivos importantes.

Finalmente se dio a conocer que habrá dos ediciones de Windows 365: Business y Enterprise. Microsoft ofrecerá 12 configuraciones diferentes y las empresas podrán escalar la potencia de procesamiento para llegar a hasta ocho CPU virtuales, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Aunque la compañía también está explorando formas de traer potencia de GPU dedicada para usuarios más exigentes, de acuerdo con una declaración de Scott Manchester, director de Administración de Programas para Windows 365.

Regresará Clippy

Otra actualización que pronto llegará a Windows es una renovación de más de mil 800 emojis en Microsoft 365 actualizados con diseños 3D y el lenguaje Fluent Design de la compañía. Entre las novedades en ese sentido estará Clippy, el clip que hace años era el asistente de ayuda en el sistema operativo.

Después de una campaña exitosa para obtener me gusta de Twitter e Instagram, Clippy ahora reemplazará el emoji de clip que existe en Windows, Office, Microsoft Teams y otros productos de Microsoft 365.

Ahora el personaje contará con un diseño 3D que se han rediseñado para agregar mucha más personalidad.

Esta imagen animada nació en Office 97. Clippy apareció originalmente como asistente para ofrecer ayuda y consejos para usar Microsoft Office. Dejó de aparecer en Office XP en 2001.

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC