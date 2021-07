VIDEO: Messi lanza emotivo mensaje a fanático de 100 años que anota en libretas todos sus goles

Don Hernán, un hombre de 100 años de edad que es un gran admirador de Lionel Messi, de quien tiene un registro en sus libretas de todos los goles que ha convertido la Pulga tanto con el Barcelona y la Selección Nacional de Argentina. Recibió un regalo muy especial.

Según describió su nieto Julián Mastrángelo en redes sociales, el abuelo no tiene acceso a la tecnología, no tiene teléfono, internet o computadora y como no puede ver los partidos en televisión, siempre le llama a Julián y pregunta cuántos goles metió Messi.

El señor Don Hernán, recibió dos sorpresas, primero el que Argentina consiguiera el título de la Copa América, y segundo, que la estrella mundial del futbol le mandara un mensaje.

En redes sociales circula un video en el que se puede ver en el que Hernán escucha el audio de Messi.

Hernan, el hombre de 100 años que anota a mano todos los goles de Lionel Messi, tuvo su saludo.

“Hola Hernán! Obviamente me llegó tu historia y me parece una locura que lleves guardados los goles de esa manera.Quiero mandarte un abrazo enorme y agradecerte por el trabajo que haces, por el seguimiento y desearte lo mejor ¡Nos vemos!”, con esas palabras el delantero emocionó a su fiel seguidor.