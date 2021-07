Paty Navidad afirma que está 'en otro nivel de conciencia' que el de sus 'haters'

La actriz Patricia Navidad cree que se han violado sus derechos y libertad de expresión al ser censurada y criticada en redes sociales por externar su opinión sobre temas como la pandemia del COVID-19.

"Yo no estoy agrediendo ni ofendiendo a nadie ni soy medio de información ni nada, simplemente soy una persona que externa opiniones y que comparte información que para muchos puede ser falsa pero que para otro cierto porcentaje importante y cada vez más grande no es falso", dice.

Navidad señala que se debería de entender que hay que respetar la diversidad de pensamiento porque eso nos hace únicos y más ricos como humanos.

Menciona que si por ser diferente se le ataca no tiene ningún problema pues no es algo que le ofenda y no lo ve como algo personal porque ya está "en otro nivel de conciencia pero me gusta poder aportar aunque sea duda para que la gente piense cuestione e investigue por sí sola".

A la actriz de telenovelas como "Amar sin ley" le han suspendido su cuenta de Twitter cinco veces; en Instagram la han amenazado otras tantas, situación que no entiende porque recalca que ella no es un medio de información, de noticias o de salud y tampoco se considera líder de opinión.

"Soy una ciudadana más y creo que en las redes sociales lo que se debería de cuidar más es todo lo que hay de pornografia, pederastía, temas agresivos, gente que habla con un léxico que ya ni se entiende porque no es nuestro idioma, que no puede decir dos palabras sin agredir u ofender", comenta.

Paty lamenta que eso no esté censurado pero sí el pensar diferente. Para la actriz no existen teorías de conspiración, pues han señalado en redes que en eso se basa lo que comparte. Menciona que lo que existe son verdades y mentiras y para ella no hay verdades absolutas.

"Creo que ahí es donde yo considero que en las redes sociales está muy clara esa dictadura digital, donde tienes que pensar como todos y si no estás fuera de la caja y te van aislando, no tengo problema, yo me integro en lo que pueda y quiera y si los demás no quieren tampoco tengo problema, ellos están en su derecho".

"Dicen que estoy totalmente demente, bueno, yo creo que no es el caso, los que lo dicen por algo lo dirán ellos, cada quién habla por lo que cada quién es. Aún así si las personas tuvieran problemas de psicopatías también tienen derechos; como lo veamos".

Entre los comentarios que Navidad ha compartido a través de sus redes sociales están los que tienen que ver con la pandemia del Covid-19 en la cual no cree así como tampoco piensa vacunarse contra el virus.

Navidad, que ha aparecido en telenovelas como "La fea más bella" y actualmente se encuentra grabando el programa de televisión de Tv Azteca MasterChef, ha dicho también con respecto a la emergencia sanitaria que se trata de una "plandemia" con intereses políticos que pretenden establecer un Nuevo Orden Mundial, ideas que, explica, no han cambiado en este último año.

Sin embargo si estuviera equivocada no tendría problema con aceptarlo pues ve como algo maravilloso aceptar un error, aprender y crecer.

Además, la actriz mexicana dice que las críticas alrededor de su forma de pensar la han hecho sentir muy importante.

"Les agradezco, me han dado una importancia que jamás creí tener, me han colocado en un lugar muy alto, les agradezco infinitamente. No me hace sentir mal, al contrario, me hace sentir muy bien que volteen a verme por ser diferente, por opinar distinto y por hacerlos pensar un poco más, cuestionar un poco más y usar el sentido común", explica.

"Las críticas siempre van a estar, ya estoy acostumbrada de toda la vida, los que critican por qué no nos vacunamos cierto porcentaje de la población sería lo mismo como nosotros decir ‘¿por qué se vacunan?’ al final es una vacuna que es un derecho, lo toma quien quiere, no es una obligación, y es también un experimento y eso lo han dicho desde las ONGs hasta las autoridades", menciona.

Sobre si piensa vacunarse aclara:

"Nadie es responsable excepto quien decide vacunarse entonces creo que tanto derecho tienen los que deciden vacunarse como los que decidimos que no y que ambas partes se deben de respetar y cuidarnos y tener respeto mutuo, es la base de todo".

Navidad señala que desde hace 20 años estudia sobre los temas que comparte en redes con respecto, por ejemplo, al nuevo orden mundial. Considera que sus detractores tienen derecho a no compartir su opinión, lo que está mal es que la agredan.

"Quien lo haga es su problema, no mío, nada es personal en la vida y desde que comenzó todo esto (la pandemia) yo me mantengo hasta ahora con los pensamientos igual y no sólo eso, más fuertes que nunca porque cada vez se está comprobando más lo que he dicho: una dictadura digital que es hacia donde nos lleva".