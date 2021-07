Juzgan con memes a Laura G y su 'escalofriante' voz en Venga la Alegría

Este jueves las redes sociales tundieron de nuevo a Laura G en Venga la Alegría por su participación en el reality 'Quiero Cantar'.

La conductora interpretó ante los jueces y el auditorio el tema 'Mudanzas' de Lupita D'Alessio con un atuendo negro que cubría su 'body' brillante con el que remató.

"Qué terrible canto, solo ella se la cree la verdad", "No inventen, se quejan de Bella y está mujer canto igual de feo", "Qué horrible cantó", "Horribleeeee, no sé por qué dicen que lo hizo bien si se escuchó fatal no se vale que le reconozcan algo que no es guacala", fueron algunos de los comentarios que hicieron en respuesta al tuit de Venga la Alegría.

Rápidamente las redes sociales comenzaron a reaccionar a su interpretación, castigándola con memes y burlas.