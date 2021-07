¿’Loki’ aparecerá en 'Doctor Strange 2' al igual que 'Wanda Maximoff'?

Tras el impactante final de la primera temporada de “Loki”, que llegó acompañado de la confirmación de que la serie contará con una segunda temporada en Disney+, ahora los fans de Marvel se frotan las manos al saber que además Tom Hiddleston aparecerá en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Según informa The Hollywood Reporter, la secuela del filme protagonizado por Benedict Cumberbatch unirá al “Hechicero Supremo”, además de con “Wanda Maximoff”, convertida ya en “Bruja Escarlata” y cuya presencia estaba confirmada en la película desde hace meses, con el “Dios del engaño” que, en su serie en solitario, ha destacado precisamente el caos en el Multiverso.

Así, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” se perfila como uno de los títulos esenciales en la Fase 4 del UCM y puede competir cara cara con “Spider-Man: No Way Home”, que precisamente también contará con la presencia del personaje de Cumberbatch, como el estreno más esperado por los fans marvelitas.

Dirigida por Sam Raimi, que regresa al cine de superhéroes tras alumbrar hace ya casi dos décadas la primera trilogía de “Spider-Man”, la cinta contará con la actuación de Benedict Wong, Rachel McAdams y Chiwetel Ejiofor que repetirán sus papeles como “Wong”, “Christine Palmer” y “Mordo” respectivamente, dentro del UCM.

"Doctor Strange 2" contará además con la presentación de Xochitl Gomez, que encarnará a un nuevo personaje, “America Chavez”, que en los cómics es la segunda mujer en utilizar el nombre de “Miss América” y fue la primera superheroína LGTBI latina que presentó la “Casa de las Ideas”.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" llegará a los cines en marzo de 2022.