Certificado de vacunación antiCOVID para bares es 'difícil de implementar': alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, confió en que no será “necesario” que las autoridades expidan o exijan certificados de vacunación para poder ingresar a establecimientos o eventos sociales, tal como trascendió durante esta semana según la intención del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme.

Fue durante este jueves que el alcalde Zermeño se refirió a la idea de que las autoridades expidan un certificado de vacunación para que la población pueda entrar a los diversos establecimientos en la entidad, sin que ello suponga mayores riesgos de contagio del COVID-19.

“Yo creo que no tenemos que llegar a esas circunstancias, ¿qué necesidad hay de estar pidiendo eso?, digo la gente sabe sus responsabilidades, sabe que tenemos que cuidarnos, llegar a esa situación… ¿Por qué nomás a los antros?, ¿por qué nomás a los negocios?, ¿por qué no a los camiones?, ¿por qué no a las escuelas?, o sea, me parece que no hay capacidad ni habría manera de llegar a ese extremo”.

El alcalde de Torreón además dijo que desconoce si la autoridad municipal podría participar en una iniciativa así, en caso de que se llegara a concretar, aunque en todo caso apeló a la responsabilidad de la propia población para que se tomen las medidas adecuadas contra el contagio del virus, especialmente en el contexto de la tercera ola de casos que ya experimenta gran parte del país.

“De antemano me parece de difícil implementación, ¿por qué vas a poner un carnet para entrar a un bar o a un antro y no lo vas a poner para entrar a un negocio?”.

Fue durante esta semana que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, señaló que la iniciativa se podría implementar en un futuro cercano, esto como una especie de documento que se “pueda exigir a la entrada de antros, bares, lo que hemos estado reactivando, estadios, que puedan exigir la vacuna y entonces ya tener una mayor movilidad, pero con mayor seguridad… Vamos a tener una estrategia que nos permita a futuro que todo mundo cuente con su certificado de vacunación”.