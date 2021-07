¿Qué visitar en La Laguna durante estas vacaciones?

Si no te alcanza para salir de vacaciones, no te preocupes, hay muchas opciones de esparcimiento y recreación dentro de la región, que no te implica gastar de más.

Elías Habib Rodríguez Pérez, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), señaló que en la región lagunera se cuenta con múltiples atractivos turísticos, además de museos y paseos que los ciudadanos pueden disfrutar, e indicó que es falso lo que dicen algunos de que aquí no hay nada que hacer. Algunos lugares para visitar son: Santuario del Cristo de las Noas: abierto de lunes a domingo en horario de 9:00 a 22:00 horas, grupos de 10 a 15 personas, se puede hacer una reservación para el recorrido, tiene una duración de 30 minutos, el domingo hay mesa a las 13:00 horas. El costo es de 50 pesos por el ingreso de automóvil y en la visita guiada por las réplicas de Tierra Santa se otorga una aportación voluntaria. Teleférico: abierto de martes a domingo en un horario de 11:00 a 20:00 horas, el costo del viaje redondo es de 30 pesos por adulto y 15 niño de 4 a 12 años, estudiantes con identificación, adultos mayores con su credencial de Inapam y personas con discapacidad. Planetarium: abierto sábado y domingo de 16:00 a 20:00 horas, el recorrido dura una hora y la exposición es Pica o Muerde, también hay proyección de una película en el domo 360 grados, la entrada general tiene un costo de 50 pesos, está en el Bosque Urbano. Aviario Lira: este espacio dedicado a las aves, en el rumbo de Mieleras, opera de lunes a domingo, de 9:00 a 19:00 horas, la entrada general cuesta 50 pesos. Teatro Isauro Martínez: habrá conciertos virtuales y presenciales los días 20 y 22 de julio, con aforo del 50 por ciento, entrada libre con cupo limitado. Los recorridos son de 10:00 a 13:00 horas, sin costo, se reserva con un día de anticipación. Canal de la Perla: acceso principal por calle Cepeda y salida por Valdez Carrillo y calle Juárez, está abierto de martes a sábado, de 10:00 a 15:00 horas, la duración del recorrido es de 30 minutos y se pide que los grupos sean de máximo cuatro personas, se otorga una aportación voluntaria. Galería del Deporte Lagunero: de martes a domingo, de 8:00 a 15:00 horas, 15 personas máximo, el recorrido tiene una duración de 30 minutos y la entrada es gratis, se encuentra en el interior de la Unidad Deportiva de Torreón. Dunas de Bilbao: esta maravilla natural se ubica en el municipio de Viesca, abierta de lunes a domingo en un horario de 8:00 a 20:00 horas, la entrada general es de 30 pesos. Territorio Santos Modelo: el estadio de futbol de La Laguna tiene un recorrido disponible de martes a domingo en horarios de 11:00 y 12:00 horas, las reservaciones se hacen en línea antes de las 20:00 horas del día anterior en la página web clubsantos.boletea.com.mx, la entrada general tiene un costo de 100 pesos, acceso a niños mayores de 12 años. Tranvía Tour Lagunero: abarca Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, sale los viernes y sábados de la Plaza Mayor a las 17:00 horas, los domingos a las 10:00 y 12:00 horas parte del Paseo Colón, el recorrido dura una hora y el aforo es de 14 personas sentadas y dos en terraza, el costo es de 100 pesos general y 80 para niños, estudiantes y adultos mayores con credencial del Inapam. Tour Cantinero: este paseo sale los viernes y sábados a las 19:00 horas de la Plaza Mayor, el recorrido dura dos horas, tiene un aforo de 14 personas sentadas, el costo es de 250 pesos y sólo es apto para mayores de edad. En cuanto a museos: Regional de La Laguna: abierto miércoles y jueves de 10:00 a 15:30 horas, sábados y domingos de 11:00 a 16:30 horas, duración del recorrido 30 minutos, entrada libre. Arocena: miércoles a domingo de 10:00 a 18:00 horas, duración del recorrido 30 minutos, entrada libre miércoles, sábado y domingo, jueves y viernes entrada general 30 pesos y 10 pesos para estudiantes, profesores e Inapam, la visita guiada tiene un costo de 100 pesos y dura una hora y media. De la Revolución: miércoles a domingo de 11:00 a 17:00 horas, 30 minutos recorrido, aportación voluntaria. De la Moneda: martes a sábado de 10:00 a 15:00 horas, acceso libre, aportación voluntaria, 30 minutos recorrido. Del Algodón: martes a sábado de 10:00 a 15:00 horas, aportación voluntaria, taller Huertas Urbanas de 10 a 18 años con costo de 80 pesos general y población del poniente 50 pesos. Casa del Cerro: martes a sábado de 10:00 a 15:00 horas, aportación voluntaria. Del Ferrocarril: martes a sábado de 10:00 a 15:00 horas, aportación voluntaria, exposiciones del Club de Ferromodelismo el sábado. Paleontológico de La Laguna: abierto de lunes a sábado, de 10:00 a 16:30 horas, duración del recorrido 30 minutos, niños entrada libre, adultos 25 pesos, 15 pesos para estudiantes, profesores y adultos mayores con credencial de Inapam. Centro Cultural Casa Mudéjar: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.