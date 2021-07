El Municipio de Torreón toma medidas por veda de Consulta Popular sobre expresidentes

Inició oficialmente la veda con motivo de salvaguardar el contexto en torno a la Consulta Popular para saber si la población está de acuerdo o no en enjuiciar a expresidentes, esto durante el primer minuto de hoy jueves 15 de julio y hasta el último minuto del próximo domingo 1 de agosto.

El Ayuntamiento de Torreón tomó ya diversas acciones en apego a lo dispuesto en el Artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución, esto en lo que respecta a que la propaganda “bajo cualquier modalidad de comunicación social” que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter “institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, a excepción a la relativa a Salud, Educación y Protección Civil”.

De esta forma, las acciones del gobierno local se han modificado para evitar la promoción de obras o acciones del Ayuntamiento, incluso en lo referente a las redes sociales de de la autoridad, mismas que desde ayer miércoles tienen avisos sobre la veda y con imágenes alusivas solamente del escudo de armas de la ciudad, no así del logotipo de la presente administración.

Fue el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, quien precisó que este periodo será similar al que se vivió semanas atrás con la llamada “veda electoral”, en la que más allá de las condiciones especiales de difusión no implica algún cambio en la atención ciudadana, la aplicación de los servicios públicos o la operación general del gobierno como tal.

“En el gobierno seguimos trabajando, lo que corresponde a la ley electoral lo único que nos señala es que durante los 15 días anteriores no hagamos algún tipo de anuncios de obras, etcétera, como en tiempos electorales, pero se sigue trabajando igual”.

Cabe recordar que será el 1 de agosto próximo cuando a nivel nacional se haga una consulta para con alusiones sobre posible juicio a expresidentes de México, propuesta del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.

No obstante la presunta que se hará a la población no tiene el término “expresidentes”, ni mucho menos el nombre de alguno de ellos, de forma que se habrá de contestar si se está de acuerdo o no con lo siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”