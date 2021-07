"Space Jam: una nueva era" ha causado cierto rechazo entre el público, no sólo por ilustrar un crossover masivo de producciones a cargo de Warner Bros., sino también por la nueva imagen que presenta de “Lola Bunny”.

Y es que el rediseño de la conejita ha causado controversia tanto en EUA como en otros lugares del mundo, después de que se decidiera cambiar su imagen original, aparecida en Space Jam de 1996, pues se cree que “no era muy políticamente correcta”, señaló en su momento el director de su secuela, Malcolm D. Lee.

Que “Lola Bunny” tuviera un aspecto tan exuberante como el visto en los 90 era “innecesario” e inadecuado en una película para niños, insistió el cineasta, y meses después Lee ha vuelto a hablar sobre el tema vía Entertainment Weekly.

La furia de los fans que no entienden por qué “Lola Bunny” ahora aparece menos sexualizada ha seguido rodeando a "Space Jam: una nueva era", y Lee no disimula su desconcierto.

“Nunca imaginé que la gente se iba a enfadar tanto por que una conejita no tuviera tetas. Entiendo que haya gente que no quiera que las cosas cambien, pero necesitábamos hacerla evolucionar: no cosificándola, sino haciéndola fuerte sin perder feminidad”, explica.

“Sí, teníamos a todas esas otras mujeres que decían ‘¿no puedes ser fuerte y tener las tetas grandes?’. Y claro que se puede, pero estamos hablando de una coneja de dibujos animados, ¡no de mujeres!”, añadió.

El director de la secuela aprovechó asimismo para elogiar el trabajo de Zendaya, quien da voz al célebre personaje.

“Se está adueñando de su imagen, su marca, su negocio. Ella es realmente la encarnación de Lola”, asegura Lee.

Zendaya as the voice of Lola Bunny for #SpaceJamANewLegacy pic.twitter.com/wdFmmd9bd9 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 6, 2021

En cuanto a Zendaya, también opinó sobre el rediseño de “Lola Bunny”.

“¡Yo tampoco sabía que iba a pasar esto! Sé que la gente la quiere, pero no sabía que iba a recibir tanta atención”, admite, y trata de racionalizarlo: “Ella es especial para mucha gente y sus infancias, y han podido crecer con ella, así que entiendo ese afán de protección. Yo estaba como ‘mira, voy a hacer lo que el director y los productores y el mundo quieren que haga, solo estoy aquí para ofrecer mis servicios’. No, pero en serio, me sentí muy agradecida por tener esa oportunidad”, señaló.