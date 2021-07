'Youtuber' es arrestada en plena transmisión en vivo tras participar en manifestaciones de Cuba

Los agentes la trasladaron primero a una céntrica comisaría de La Habana, explicó Edy Suárez, amigo de Dina y testigo visual de los hechos que han causado un fuerte impacto mediático, especialmente en España.

Cuando Suárez y otros amigos acudieron a la estación de policía, los agentes les dijeron que la "influencer" había sido llevada a otro centro de detención a varios kilómetros al este de La Habana.

"No sabemos nada de ella. Estamos preocupados", declaró su amigo, esperando "que el ejemplo de Dina sirva para que la gente se solidarice con otros jóvenes cubanos perdidos que fueron arrestados el domingo y no se sabe dónde están".

Ya fue liberada

A través de sus perfiles en redes sociales, la 'influencer' aseguró que ya había sido liberada tras permanecer 24 horas custodiada por los agentes de seguridad.

Yo llegue a mi casa después de estar 24 horas en un calabozo como si fuera criminal. Si, me trataron bien, pero igual es una noche que no le deseo a nadie. Llegué y me encontré con la noticia de que me botaron como una perra, bueno a mi no, a mi mamá y mis amigos que estaban