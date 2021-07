Evite convertirse en un #Lord o #Lady tras el volante

No pasa un día en redes sociales sin que emerja un nuevo video de maltrato, discordia y malas maneras de algún conductor contra uno o más peatones. La era de los #Lords y #Ladies parece estar en pleno auge y, aunque en muchas ocasiones abiertamente hay una personalidad disfuncional y belicosa detrás de estos actos, también se presentan trasgresiones que obedecen simplemente al descuido y la ignorancia.

Como conductores llevamos bajo nuestro mando una mole de entre una a dos toneladas que en segundos puede privar de la vida a otro ser. Aunque armadoras como Ford, Mercedes-Benz y Tesla están incluyendo en cada vez más modelos el sistema de detección de peatones con frenado automático, hasta que no sea un estándar global depende de quien conduce preservar la vida y la calidad de ésta, respetando el derecho de tránsito de otros.

La afectación a otros puede ser dinámica o estática. Entre las dinámicas están la velocidad excesiva, así como la invasión de pasos peatonales en semáforos o de vías de ciclistas. En las afectaciones estáticas la más fastidiosa está en los estacionados en banquetas, en particular quienes tienen la fantasía de que un auto con dos llantas sobre la banqueta está más seguro que con las cuatro llantas en el asfalto. "No le vayan a dar un golpe" argumentan. Un rayoneo de la pintura por parte de un justiciero anónimo es más probable.

La preservación de la vida está acompañada, no solo de la integridad general del cuerpo, sino también de los sentidos. En este ámbito, luces y ruido también pueden ser una afectación a peatones y residentes. La compulsión de conducir un vehículo con sistema de sonido que se escuche a cientos de metros de distancia nos habla de una personalidad dañada, narcisista, necesitada de validación ajena. A menos que nos dediquemos a vender pan o a comprar chatarra, es una afectación a propios y extraños.

No reconocer el derecho de tránsito de ciclistas es una conducta nociva más, con riesgo de vida. Como conductores no cuesta nada mantener distancia y evitar los carriles delimitados para su circulación. Más de cuatro millares de colisiones con ciclista están reportadas cada año en territorio nacional, señal del riesgo de esta actividad. También a nivel de equipamiento urbano como ciudadanos nos toca exigir a autoridades desarrollar vías y espacios para el ciclismo que no necesariamente sean al lado de vías vehiculares. En el primer cuadro de la ciudad de Shanghai, por ejemplo, existen calles dedicadas exclusivamente a transporte a dos ruedas, si bien circulan tanto de tracción humana como motociclistas.

Este es un tema que requiere puntual atención pues de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 1.7 millones de personas al año mueren por accidentes a manos de un automovilista.

Tristemente, México es uno de los países que más incidencias registra en esta categoría, siendo el séptimo a nivel mundial y el tercero en la región de América Latina. De acuerdo con los mismos datos de la OMS, este tipo de accidentes sucede en ciudades donde los habitantes tienen bajos ingresos y poca cultura cívica y vial. Es por eso que a continuación presentamos un breve listado, no exhaustivo, de conductas dañinas para peatón y ciclista.