Tropicalísimo Apache, referente de la cultura lagunera

A las 11:00 de la mañana de este miércoles el Mercado Juárez se encontraba tranquilo. Algunos laguneros degustaban gorditas de diversos guisos mientras que otros compraban verduras, pollo o carne de res para hacer sus caldos, ya que en la región no faltan cuando está nublado.

Minutos después, la calma se volvió una tremenda algarabía, y es que cuatro miembros de Tropicalísimo Apache llegaron uno a uno al mercado. Entraron por la puerta ubicada entre Acuña y Blanco , justo donde se encuentra una tortillería.

Arturo Ortiz, Arturo Ortiz Junior, Eddier Rivas y Javier Leal saludaron a la señora Mayela, famosa en el Mercado Juárez por sus guisos. Continuaron su camino en el lugar repartiendo sonrisas y dejándose querer por los "marchantes".

A Arturo se le veía feliz, ¿y cómo no?, si de nueva cuenta constataba el cariño de sus paisanos. Tomó una silla, de esas naranjas que se ubican en el centro del mercado en un local que también es reconocido por su caldo de res, acompañado de tortillas, y lo mismo hicieron sus compañeros.

Los "Apaches" se reunieron para hablar de una presentación que darán en su tierra el 17 de julio y además Ortiz confirmó que la agrupación, sin duda, forma parte de la cultura popular de la Comarca Lagunera.

"A través del tiempo me he dado cuenta de cómo Apache se ha escuchado y se escucha en muchas partes de México, Estados Unidos e incluso de España. Eso me confirma el alcance que hemos logrado y que por ende pone en alto a nuestra región", dijo.

El cantautor comentó que se encuentra contento porque después de tanto tiempo por fin podrán presentarse de nueva cuenta ante sus seguidores.

"Como ustedes saben, no habíamos tocado por la pandemia de COVID-19. Esta es la primera vez que nos presentamos ya con una presentación en forma y la verdad es que estamos listísimos. El repertorio ya está preparado, nos vamos a presentar en un antro ubicado sobre el bulevar Revolución", informó.

Arturo Ortiz Junior relató que en los últimos meses se dedicaron a ofrecer presentaciones en otras partes del país.

"Dimos presentaciones que teníamos pendientes, como en Durango, Chihuahua y Coahuila. Próximamente iremos a renovar nuestras visas para poder volver a Estados Unidos, donde nos demandan bastante".

Tomó la palabra Arturo, para recordar que en abril de 2020 lanzaron un material discográfico al que llamaron Se ve y se siente, el cual fue muy bien recibido por los seguidores de la agrupación.

"Tuvimos que sacar este disco para poder vender las nuevas canciones y poder subsistir, ya que no teníamos trabajo, pues los conciertos pararon. Vienen temas como Bésela ya, Ya cayó y Lo que se da se da".

Por otro lado, Eddier Rivas dijo entre risas que por "efectos pandémicos" se hizo muy popular en las redes sociales.

"La pandemia nos obligó a hacer cosas distintas para poder consentir a nuestro público. Nos gusta mucho estar en contacto con la gente y sobre todo que se divierta, por eso hasta subimos memes", confirmó.

El cantante aprovechó la entrevista para hablar del "palomazo" que realizaron con Julión Álvarez en un evento privado, cuyo video subió Rivas en su página de Facebook, volviéndose bastante popular.

"Coincidimos en un evento con Julión; a él le gusta mucho la música de Tropicalísimo Apache, nos dijo que le gustan mucho Loco y la de Creo que te vas a ir".

Por último, Arturo Ortiz agradeció a sus seguidores el apoyo que le han dado a Apache durante tanto tiempo.

"Amigos y fans de Apache, gracias por estar con nosotros. Ahora en contingencia bastantes personas nos mandaron muy buenas vibras".

Al terminar la entrevista, los músicos se quedaron en el Mercado Juárez para comer caldo de res con arroz y tortillas recién hechas.

Top 5

Arturo Ortiz reveló las cinco rolas que más le gustan de su grupo.

Loco

Viento

El camionero

40 grados

Ojitos mentirosos