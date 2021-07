Púgiles aseguran triunfos el viernes en Ciudad Juárez

El momento de pasar a los hechos ha llegado, pues los protagonistas de "Boxing Juárez It's Back!" tuvieron su última oportunidad frente a los micrófonos en conferencia de prensa celebrada el miércoles por la tarde, previo a los duelos que sostendrán mañana en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos de Ciudad Juárez, Chihuahua.

En el combate estelar de la noche, el invicto juarense Bryan "El Niño Maravilla" Flores expondrá su lugar de privilegio en las clasificaciones mundialistas frente al peligroso noqueador venezolano Otto "El Tigre" Gámez en la división de los Ligeros.

Bryan, seguro de aprovechar su condición de local, apuntó: "Hemos hecho un gran trabajo, se notan los avances y vamos a regalarle una gran pelea a la gente de Juárez, estoy seguro de que no será fácil pero vamos por otro nocaut que me permita ponerme entre los mejores del mundo y conquistar otro cinturón que me acerque al título mundial".

Otto, se mostró seguro de dar el "batacazo" en su casa al consentido de Ciudad Juárez; "Hicimos cierre de campamento en el Estado de México, obviamente estamos peleando en su casa y trabajamos sabiendo eso desde el principio para salir a buscar la pelea y sólo quiero decirle a toda la gente que los veo muy confiados de la victoria y que voy a dar una sorpresa ariba del ring".

En duelo de guantes rosas, la campeona mundial Lourdes "La Pequeña Lulú" Juárez se estrena como soberana Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) al medirse en duelo de poder a poder a la retadora número uno, la juarense Diana "La Bonita" Fernández en unq combinación que resultará por demás atractiva.

Lulú, acompañada de su hermana la histórica Mariana "Barby" Juárez aseguró que le gustan los riesgos y por ello decidió aceptar el duelo con la fronteriza; "A lo largo de mi carrera me he caracterizado por pelear con las mejores y por eso no dude en pelear con la retadora oficial, soy una mujer de retos y eso le dará mucho lustre a mi cinturón, que se regresa conmigo a casa".

Diana Laura, se dijo feliz de presentarse nuevemente ante su afición; "Agradecida con mi empresa y con la campeona por esta oportunidad que se me presenta, desde hace algunos años quiero el cinturón supermosca y esta vez la historia será diferente, la victoria y el cinturón se quedan en Ciudad Juárez porque esta oportunidad llega en el mejor momento de mi carrera".