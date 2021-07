Sistema de semáforos en el bulevar Revolución de Torreón genera confusión

Letreros con señalamientos de vuelta que generan confusión y otros más cubiertos, son parte de lo que pueden encontrar los conductores que circulen por el carril de alta velocidad en el bulevar Revolución de Torreón, se trata de la sincronización de los cruceros semaforizados para el Metrobús Laguna, acciones que se dan sin que el proyecto esté terminado aún.

Ello fue parte del reclamo que hizo durante el martes el alcalde de la ciudad, Jorge Zermeño, quien destacó que pese a que el proyecto de movilidad metropolitana todavía no se pone en marcha se han sincronizado los semáforos en el bulevar Revolución para restringir vueltas. No obstante, al no tenerse en circulación unidades del Metrobús, los vehículos siguen dando vueltas a la izquierda cuando circulan por el carril de alta velocidad, generando confusión y filas de unidades que esperan sus flechas.

Zermeño Infante solicitó que las autoridades estatales entreguen el sistema de manejo de semáforos del bulevar Revolución a los encargados del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), mismo que se encarga del manejo de los cruceros a nivel local.

No obstante, el Organismo Regulador del Transporte Masivo en Coahuila ha informado que el manejo de dicho sistema de semáforos por la ruta del bulevar Revolución estará a cargo de la propia autoridad estatal, de forma que se garantice el adecuado funcionamiento del sistema de transporte metropolitano en apego a los proyectado originalmente.

El encargado de la oficina, Alfonso Tafoya, dijo que ello no implica que no exista la coordinación adecuada con las autoridades municipales de Torreón, por lo que en las próximas semanas buscarán llegar a los acuerdos necesarios con representantes del Ayuntamiento y del SIMV, de forma que se puedan tener los ajustes correspondientes en las vialidades y de cara a la puesta en marcha del sistema Metrobús Laguna.