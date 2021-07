La Expo Feria de Gómez Palacio, sujeta a semáforo epidemiológico

La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, informó que no habrá Expo Feria Gómez Palacio de no haber condiciones a causa de la pandemia del COVID-19.

Cabe recordar que el Cabildo aprobó el periodo del 29 de octubre al 29 de noviembre para el desarrollo de la Feria, luego de que el año pasado fuera cancelada como medida preventiva para frenar los contagios. "La Feria está en riesgo, ahí dependemos totalmente del semáforo (de riesgo epidemiológico) y de seguir convocando a que los aforos se den en la medida que exigen las reglas sanitarias... De eso dependemos, si hay riesgo y el semáforo cambia, la Feria no se llevará a cabo", advirtió la edil.

Vitela Rodríguez comentó que desde el año pasado se tenían contratos con algunas empresas y artistas quienes respetaron la situación y reagendaron para este año, sin embargo insistió en que de no haber condiciones y si el semáforo de riesgo epidemiológico llegara a retroceder, no habría Feria.

"Desde el año pasado estábamos organizando la Feria de la familia, donde queríamos nosotros que no hubiera ganancia pero que quedara en la remodelación de algunas áreas deterioradas de la Feria. La Feria tenía muchos años que no se le metía mano entonces la pandemia también vino a modificar esta parte y sí teníamos contratos con unas empresas, con artistas, que se respetaron y se reacomodaron este año, pero si no hay condiciones y si cambia el semáforo definitivamente no habrá", detalló la edil.

EN ESPERA DE INFORME

También la rendición de su segundo informe de Gobierno dijo que dependerá de las condiciones en cuanto a contagios. De no haberlas se rendirá de forma virtual como lo hiciera el año pasado. "Lamentamos mucho que se esté propagando tan rápido y que en algunos estados los porcentajes de hospitalización sean de gran importancia y todo depende de estos días si nosotros calculamos que la incidencia de contagios que no hay condiciones lo haremos como el año pasado, nos ha tocado un año muy duro, todos los planes se tuvieron que modificar", comentó.

Sin confirmar

Feria Gómez Palacio, en veremos:

* Su desarrollo dependerá del Semáforo de Riesgo Epidemiológico.

* Las fechas aprobadas eran del 29 de octubre al 29 de noviembre.

* El incremento en el número de contagios en la entidad podrían hacer que Durango retrocediera en el semáforo a color amarillo.

* El segundo Informe de Gobierno también está pendiente.