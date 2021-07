Ulises Rivas, listo para volver a jugar con Santos Laguna

Luego de 8 meses de larga recuperación, Ulises Rivas fue dado de alta. El canterano de Santos Laguna, realiza la Pretemporada Guerrera en Barra de Navidad, buscando regresar a la titularidad bajo la confianza de Guillermo Almada.

"Me siento muy contento. No ha sido nada fácil estas altas y bajas emocionales, pero siempre trabajando para que finalmente llegara el día en que recibiera el alta médica y la luz verde para regresar a las canchas" señaló.

Rivas Gilio, que ha recorrido todas las categorías del club, incluidas las divisiones infantiles, hasta llegar al primer equipo, se encuentra listo para pelear por un puesto en el centro del campo de cara al Torneo Apertura 2021.

Con su característica disciplina y entrega permanente, el nacido en Torreón hace 25 años, trabajó a fondo para recuperarse de una grave lesión en la rodilla derecha sufrida en octubre de 2020. Con el alta médica, levanta la mano para nuevamente ser un elemento importante para el cuerpo técnico santista.

"Cuando recibí el alta médica, platiqué con cada uno de ellos para agradecerles por todo este tiempo, porque sin ellos no hubiera sido posible; son personas muy preparadas y muy capaces que me ayudaron a salir adelante" refiriéndose al personal del área de Ciencias Aplicadas al Deporte.

Y es que Ulises, se caracteriza por su notorio despliegue físico sobre el terreno de juego, por lo cual el trabajar a la par de sus compañeros en esta pretemporada, será fundamental para tomar el ritmo que lo llevó a ser un elemento indiscutible en la once inicial verdiblanco.

"Mi mentalidad siempre estuvo centrada en volver, en concentrarme en volver a tomar ritmo. Desde hace tres meses estoy trabajando a doble sesión para que no me costara el regreso, así que siento que todo ese esfuerzo que tuve tiempo atrás me está rindiendo frutos".

La META del lagunero en su vuelta con el primer equipo, es sumar en todos los aspectos, además de aportar su granito dentro de la cancha, para que los Guerreros vuelvan a disputar la final del futbol mexicano.

De la competencia interna que existe en su posición, el subcampeón mundial Sub-17 con México en la Copa del Mundo de Emiratos Árabes Unidos en el 2013 indicó: "Todos nos llevamos bastante bien, y a mi parecer es la zona del campo en la que más competencia hay, así que será un lindo reto y sin duda le va a servir al equipo esta competencia interna".