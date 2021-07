La Plataforma Nacional de Transparencia confirma sueldos de funcionarios de Lerdo

El ayuntamiento de Lerdo informó que los ocho funcionarios municipales (que cuestan 3 millones de pesos al año a Lerdo) y que abandonaron sus oficinas para desayunar en un evento del Gobierno de Coahuila en Torreón, solicitaron permiso para faltar sin goce de sueldo y que -son tan comprometidos- que sabiendo que no les iban a pagar el día insistieron en regresarse a laborar. El Municipio también hizo referencia a la nota de El Siglo de Torreón en un comunicado que mandó a diversos medios de comunicación regionales asegurando: "En relación a los sueldos mencionados, no corresponden a la realidad".

No obstante, lo que no corresponde a la realidad es la negación de dichos sueldos cuando se encuentran publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) donde el propio Ayuntamiento de Lerdo incluye, como ente obligado, esta información de carácter público, misma que está disponible para cualquier persona con conocimientos básicos de internet. Ahí aparecen publicados además, compensaciones, apoyos, estímulos, bonos, etcétera, Dicha información es actualizada por el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento, según indica la PNT.

OMISOS ANTE ABUSOS

El secretario técnico del Ayuntamiento, Gerardo Lara Pérez; el juez municipal, Óscar Facio Félix; el director jurídico del Ayuntamiento, Leonardo Anton Moreno López; el contralor municipal, José Alonzo Villalobos de la Cruz; y el titular de Ejecución Fiscal, Francisco J. Muñoz Díaz; son 5 de los 8 servidores públicos que se fueron a desayunar y que no solo han sido omisos sino que actuaron como abogados particulares de Salvador Rodríguez Morales, un hombre que extorsiona a una mujer de 75 años de edad, que es propietaria legal de una finca de la avenida Matamoros donde se encuentra el autolavado "Nonoalco" que ella no autoriza y de lo cual ha notificado en 16 ocasiones por oficio a todas las dependencias desde febrero y hasta abril (todos recibidos por la presidencia) expresando su inconformidad y pidiendo la clausura.

Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha explicado por qué no clausura un negocio que no tiene licencia de funcionamiento, que no paga el Predial, que carece de dictámenes de Protección Civil y Medio Ambiente, que tratándose de un autolavado no tiene cuenta en el Sapal, organismo que además cobró 4 mil pesos a la dueña de la finca por la clausura de la toma ilegal que tiene en enero y que luego fue reconectada gratuitamente a Salvador. Justamente debido a las irregularidades antes expuestas, es que con fecha del 18 de mayo la tesorería municipal de Lerdo informó mediante el oficio N°532/2021 que para el 18 de junio estaría clausurado, lo que no pasó y en cambio lo que sí ocurrió es que el entonces tesorero, Ricardo Olivares, presentó su renuncia.

Después de eso la propietaria ha emitido 4 oficios más al Cabildo, al secretario del Ayuntamiento y al alcalde Homero Martínez Cabrera, solicitando cumplir con este oficio sin tener respuesta.