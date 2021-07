Francisco Name va por triunfo en Coahuila 1000

Realizar una carrera inteligente para ubicarse dentro de los primeros sitios del Coahuila 1000 Desert Rally 2021 - Canaco Adventure, será la estrategia del piloto capitalino, Francisco Name, quien se mostró entusiasmado de poder debutar en esta prueba, que se disputará a partir de esta noche con la contingencia en la ciudad de Saltillo.

ENTUSIASMADO

El experimentado volante, quien competirá en la Clase 1 a bordo de un Can-Am Maverick X3 junto con Roberto Mendoza, señaló que aplicará sus conocimientos adquiridos a lo largo de los años para obtener el mejor resultado posible. "Estoy muy contento y entusiasmado de participar en el Coahuila 1000, es un evento al cual le traía muchas ganas, tengo experiencia en las pruebas de velocidad, había participado en la Baja 1000. En el Rally Coahuila 1000, como no había categoría Off Roads, no tenía vehículo para participar, pero ahora todo se juntó", expresó Name Guzzy.

Esta competencia cada año empieza a tomar mayor fuerza y se va consolidando como otro evento de gran talla en nuestro país, con la participación de tripulaciones mexicanas y extranjeras que buscan colocar su nombre en el escalón más alto del podio de esta demandante competencia por el agreste desierto de Coahuila. "Tengo la oportunidad de competir con una marca como Can-Am, la cual me da la oportunidad de participar como piloto oficial, lo cual me da mucho orgullo y responsabilidad", apuntó el piloto capitalino.

En ese sentido, el doble monarca en el Campeonato Mexicano de Rallies explicó que se ha estado asesorando con exponentes que ya han corrido en la justa coahuilense, que reparte una bolsa de un millón de pesos en premios, para conocer el trazado y desarrollar todas sus capacidades. "No conozco la competencia, lo que voy a hacer es concentrarme en mi trabajo, hacer una carrera inteligente, cuando ganamos en el Rally de Portugal en 2017 salimos con la misma filosofía y se nos dio el resultado. Vamos sin una presión de buscar algo en específico, sino hacer todo lo mejor posible", estableció Francisco.

SU VEHÍCULO

El Can-am Maverick X3 con el que se participará compite en la categoría "UTV Pro Force Induction" y está reforzado con las medidas de seguridad solicitadas por la organización, pero con la mecánica, suspensión y motor original poniendo a prueba la durabilidad y resistencia los componentes originales con los que este auto se comercializa en sus distribuidores a nivel nacional. "He estado viendo bastantes videos de información previa, no sé si se pueda decir si hay algo en lo que he participado que se parezca, veo un poco estilo Baja, con algunas secciones caminos tipo rally, será una combinación muy diferente, eso lo hace muy interesante, tengo la expectativa de divertirme mucho", mencionó el experimentado piloto.

"Esta vez estoy haciendo equipo con Roberto Mendoza con quien comparto la pasión por el rally y muchos proyectos que estamos trabajando juntos, el es muy profesional y comprometido por lo que se que haremos una buena mancuerna dentro del auto", adelantó.

2 ETAPAS comprenden la carrera Coahuila 1000, que inicia en Saltillo y termina en Torreón.