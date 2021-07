Coahuila, en vilo por variante Delta de COVID-19; no se han detectado casos

México entró en la tercera ola de contagios de COVID-19 y sus efectos están causando estragos en diferentes entidades del país, sobre todo en las zonas turísticas donde las infecciones recaen principalmente entre los jóvenes, la gran mayoría vacacionistas.

Además del repunte de nuevos casos, otra de las preocupaciones de las autoridades es la variante Delta, más contagiosa y cuya nueva mutación podría ser más resistente a medicamentos y vacunas, advirtió Soumya Swaminathan, científica jefa de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Al respecto, el coordinador médico de la Mesa de Salud en La Laguna, Alberto Salas Cepeda, indicó que no se puede afectar el turismo pero que la población de La Laguna debe estar consciente de que hay estados del país como Sinaloa y Quintana Roo que son complicados en estos momentos para vacacionar.

"Aunque no tenemos nosotros la seguridad y la evidencia en las manos de que se trate de la cepa Delta y Delta Plus, es la que a nivel mundial se está diseminando y aquí en México ya se demostró tanto en Baja California, como en la Ciudad de México como en Quintana Roo, por ahí en San Luis también, entonces por sentido común lo que nos está llegando es esta cepa", apuntó.

Dijo que la variante Delta no es más patógena pero sí más virulenta por lo que mantiene en vilo a las autoridades mexicanas. "Esta Delta es todavía como un 70 por ciento más virulenta que la cepa Alfa, entonces estamos ante una cepa que fácilmente se disemina, que no es más patógena o sea no es más agresiva pero empieza a levantarse un poquito la incidencia que vemos en los consultorios", explicó.

Salas Cepeda mencionó que la buena noticia es que gracias a la vacuna anti-COVID-19 (esquema completo) ha disminuido la ocupación hospitalaria, el número de fallecimientos y de personas con cuadros graves a causa del virus.

Sin embargo, reconoció que en México el avance de la vacunación ha sido lento además de que todavía no se tiene un seguimiento de la vida de los anticuerpos. "Se cree hasta donde vamos ahorita que decrecen a la vuelta de seis meses y que vamos a necesitar muy posiblemente una revacunación".

A finales del pasado mes de junio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidieron a los gobiernos y poblaciones de los países del mundo no confiarse y mantener las medidas de prevención y distanciamiento social ante la circulación de la variante Delta de la COVID-19, que en ese entonces, tenía presencia en más de 92 países.

El coordinador médico de la Mesa de Salud destacó que para evitar una tercera ola de contagios en la región y la presencia de la variante Delta, es importante continuar atendiendo el uso correcto del cubrebocas, lavado frecuente de manos, evitar las zonas concurridas y promover la medición del dióxido de carbono (CO2) en ambientes cerrados.

Hasta ayer, la Secretaría de Salud de Coahuila informó que en la entidad no se han detectado casos de la variante Delta. "En el grado que seamos conscientes y que la comunidad participe, sea precavida, use cubrebocas y no baje la guardia, creo que eso lo vamos a parar rápido".

A detalle

Variante Delta.

* Es más contagiosa que la cepa original.

* Algunos de sus síntomas son dolor de garganta, secreciones nasales, dolor de cabeza, fiebre y en ocasiones pérdida del olfato.

* Es importante que la ciudadanía continúe atendiendo las medidas sanitarias como el uso correcto del cubrebocas, distanciamiento social y evitar asistir a lugares muy concurridos.

* Hasta ahora, las vacunas autorizadas de uso de emergencia son efectivas frente a las variantes del SARS-CoV-2.