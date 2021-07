'Tenemos que estar más alertas', señala el alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, advirtió que "lamentablemente" se ha confirmado un nuevo repunte de contagios del COVID-19 en todo el país, situación que no augura "nada bueno" en términos de salud pública, de reactivación económica o desarrollo social en general.

Zermeño señaló que dicha situación obliga a las autoridades a que se tenga un especial cuidado con las acciones de gobierno que se emprenden en adelante, aunque también es una llamada de atención para que la población tome mayores precauciones y que ese nuevo repunte de contagios no se traduzca en mayores hospitalizaciones o decesos a nivel regional.

"Lo que estamos viendo en otras partes de México, en otras partes del mundo es lamentablemente un repunte que nada bueno augura, entonces si estás viendo que en otros lugares la situación se está complicando, evidentemente aquí tenemos que estar más alerta", declaró.

Apuntó que el Gobierno federal no ha solicitado todavía ningún tipo de apoyo logístico para aplicar la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19 a quienes pertenecen al grupo de los 40 a los 49 años de edad, por lo que no se ve cercana una fecha para que avance el proceso de inoculación en la región y que durante este mes de julio prácticamente se ha detenido, dijo que "yo espero que llegue pronto y que se aceleren pronto los trabajos de vacunación".

No obstante, fue claro al afirmar que por el momento la situación sanitaria alrededor del COVID en la Laguna sigue siendo estable y sin mayores variaciones, toda vez que no se han dado incrementos drásticos en los números de hospitalizados y que puedan llevar a las autoridades ha ordenar alguna nueva acción de restricción social, comercial, deportiva o de otro ámbito, aunque no por ello se debe de garantizar que la situación seguirá de la misma forma.

"Son pocos (hospitalizados), en general si tú te vas no a un día, si extiendes lo que ha sucedido en los últimos meses, estamos muy bien, si hay 40 hospitalizados en Torreón solamente hay 10, hay 20 en Saltillo y otros 10 en el resto del estado, quiere decir que si en términos generales analizas todos los números, tanto en contagios, como hospitalizados y fallecimientos, incluso los fallecimientos habría que ver las causas y habría que ver de qué se trata, hay algunas gentes ya muy mayores que traían alguna secuela de otra enfermedad y de alguna manera fallecieron por esa circunstancia".