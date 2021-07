Jake Paul cree que podrá pelear ante 'Canelo' en 3 años

Jake Paul tendrá una pelea contra el peleador de artes marciales de la UFC Tyron Woodley, el próximo 28 de agosto.

Por muy descabellado que parezca, señaló, meses atrás las personas se reían de él, pero ya ha tenido peleas a nivel profesional con lo que ha acumulado varios millones de dólares, a pesar de que su talento como boxeador es cuestionable, ya que no es un deportista formado.

"Eventualmente quiero pelear con Canelo en tres años, las personas creen que estoy loco".

"I want to take down Canelo Álvarez in the next three years. People forget I'm the bigger guy by a lot."@jakepaul is ready, @Canelo pic.twitter.com/FaqU1Gv8Ej