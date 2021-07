Nacho Ambriz dice que al Huesca no le alcanza para llevar mexicanos

Nacho Ambriz quiere llevarse jugadores mexicanos a España, al Huesca, a la Segunda División del país ibérico, pero no le alcanza. El técnico del Huesca confesó que tiene en mente a muchos futbolistas de México para llevar al Viejo Continente, pero hay grandes problemas: "No nos alcanza y no nos ven, no nos conocen…".

Triste realidad. "He tenido dos reuniones (con la directiva), pero por el momento no se ha tocado ningún refuerzo mexicano. Nos hace falta gente por llegar, y me hace falta definir bien, bien y ver si podemos traerlo. Tengo uno o dos en mente, pero no es nada fácil, los precios no son accesibles. A ver quién nos puede venir a ayudar y quiera a venir al futbol europeo, pero si no se da este año, veremos. Tengo una gran base, pero igual hay quienes se pueden ir, aquí se pagan las rescisiones de contrato".

Ambriz ya tiene una semana entrenando con el equipo del Huesca, y la realidad es que sólo ha tenido buenas respuestas, dice él, y todo comenzó con su modo de presentarse: "En el primer contacto que tuve con los jugadores, les dije: ‘Yo soy Nacho Ambriz, y ustedes seguramente dirán este pinche mexicano quién será…. Pues soy un técnico al que le gusta el orden, la intensidad, soy un obsesionado de la posición de le pelota y quiero jugar bien al futbol. Entregaré herramientas de cómo contrarrestar al adversario y estar bien posicionados en una Liga muy grande como esta". De ahí para adelante.

-¿Y por qué segunda?, se le preguntó al técnico que ya ha sido campeón en México: "Respeto todas las opiniones, pero la única que vale es la mía… Estaba consciente a lo que venía, lo había estudiado. Cuando hablé con gente del club, eso fue suficiente para convencerme. No necesito callar la boca a nadie, hace doce años, cuando regresé, lo buscaba. Estoy feliz, mi vida siempre ha sido de correr riesgos".

Espera que esto ayude a abrir las puertas a más técnicos mexicanos, "pero quien las abrió sin duda es Javier Aguirre… Javier duró muchos años en Europa y siempre entregó buenos resultados. Antes de regresarme me ofrecieron el Osasuna, pero no cumplía los requisitos en ese momento, así que dije que si se me abría la oportunidad, hasta en segunda, me regresaba. Ojalá no nada más en España, que los técnicos vayan a todos lados del mundo. El Potro Gutiérrez, Carlos de Los Cobos, Rafa Loredo ya lo han hecho, Rafa Márquez quiere venir… Hay que demostrar que se puede trabajar y ser profesionales. Por mi parte dejaré la piel para entregar buenas cuentas".

Nada tiene que ver con el sacrificio: "Es difícil pensar en el sacrificio cuando haces lo que te gusta. Quise venir como jugador, y no se me dio. Yo digo que hay que aventurarse, picar piedra, después, cada quien se va a trazar metas, ambiciones. A los DT mexicanos nos gustaría estar en todo el mondo dirigiendo y con los jugadores mexicanos, su precio es muy caro".

No es que lo necesitara, pero Javier Aguirre le dio el último empujón para dar el brinco: "Es mi compadre, padrino de mi hijo… Tuve una charla muy profunda, llena de groserías, él sabía que una de mis aspiraciones era regresar a Europa. Me dijo una que otra grosería, me echó para adelante. Además estoy cerca de Osasuna, hay muchos amigos que se han comunicado conmigo".

Así que por el momento, nada de refuerzos mexicanos, "el problema es el económico y además, aunque suene duro, no nos ven, no saben nada de nosotros en Europa. Alguna vez me desvelé para ver algunos partidos, pero no estamos en sus ojos. Como técnico es igual, Javier sale de México porque dirige el Mundial (2002) y por gente que lo conoce. Ahora que regreso mucho tiene que ver la gente que habló de mí, como Míchel González (ex técnico de Pumas), Pablo Guede (ex técnico de Tijuana) y Angel Martín González, director deportivo de Osasuna en nuestra época, son las formas de poder llegar".