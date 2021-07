¿Cómo será el proceso de selección para el All-Star Game entre Liga MX y MLS?

El equipo de la Liga MX que enfrentará el MLS All-Star Game estará integrado por 26 figuras de la liga cuyo proceso de selección se llevará a cabo de la siguiente manera:

En busca de contar con los mejores futbolistas de la última temporada, la base del equipo serán los 14 jugadores nominados al Balón de Oro 2020-2021 en las diferentes posiciones: portero, defensa, lateral, medio defensivo, medio ofensivo y delantero, incluyendo a los dos mejores novatos.

Los nominados a este evento fueron elegidos por un Consejo Editorial conformado por miembros a los medios de comunicación, directores técnicos y jugadores de la Liga MX.

El entrenador del equipo será el ganador del Balón de Oro al Mejor Director Técnico y será además el encargado de elegir a 11 futbolistas que completen el mejor plantel para enfrentar a las estrellas de la MLS.

Por último, el jugador 26 de la Liga MX será determinado a través de un proceso de selección propuesto por el presidente ejecutivo del circuito, Mikel Arriola, en los siguientes días.

