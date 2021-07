Name viene por victoria al Coahuila 1000 Desert Rally 2021

Realizar una carrera inteligente para ubicarse dentro de los primeros sitios del Coahuila 1000 Desert Rally 2021 – Canaco Adventure, será la estrategia del piloto capitalino, Francisco Name, quien se mostró entusiasmado de poder debutar en esta prueba, que se disputará a partir de este jueves con la contingencia en la ciudad de Saltillo.

El experimentado volante, quien competirá en la Clase 1 a bordo de un Can-Am Maverick X3 junto con Roberto Mendoza, señaló que aplicará sus conocimientos adquiridos a lo largo de los años para obtener el mejor resultado posible. “Estoy muy contento y entusiasmado de participar en el Coahuila 1000, es un evento al cual le traía muchas ganas, tengo experiencia en las pruebas de velocidad, había participado en la Baja 1000. En el Rally Coahuila 1000, como no había categoría Off Roads, no tenía vehículo para participar, pero ahora todo se juntó”, expresó Name Guzzy.

Esta competencia cada año empieza a tomar mayor fuerza y se va consolidando como otro evento de gran talla en nuestro país, con la participación de tripulaciones mexicanas y extranjeras que buscan colocar su nombre en el escalón más alto del podio de esta demandante competencia por el agreste desierto de Coahuila. “Tengo la oportunidad de competir con una marca como Can-Am, la cual me da la oportunidad de participar como piloto oficial, lo cual me da mucho orgullo y responsabilidad”, apuntó el capitalino.