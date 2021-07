Critican a Justin Bieber por 'gritarle' a su esposa Hailey Baldwin en video

Un video tomado este sábado de la pareja en Las Vegas, Estados Unidos, se volvió viral por mostrar al cantante gritándole a la modelo.

Los esposos fueron a la presentación de la marca de tequila de la celebridad Kendall Jenner, llamada 818 Tequila. En dicho evento Bieber actuó.

Pero en el video de apenas unos segundos se observa a la pareja caminando y rodeada de su equipo de seguridad mientras Bieber habla efusivamente moviendo el brazo.

Justin and Hailey Bieber spotted out in Las Vegas (July 9) pic.twitter.com/BAtpwhBxxZ