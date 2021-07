Celebran graduación de Romeo con caravana en calles de La Laguna

Después de que el fin de semana se hiciera viral el caso de Romeo, un niño con Síndrome de Down que presuntamente sufrió discriminación por parte del personal del kínder donde estudiaba al 'no ser invitado' a su graduación, éste fue festejado en las calles de La Laguna con una caravana que contó con música, globos y alegría.

Val Elizondo, como se identifica la madre del menor en Facebook, realizó una publicación en esta red social en la que exhibía los presuntos actos discriminatorios contra su hijo por parte del plantel educativo, señalando que 'no se le había notificado' sobre cuándo se realizaría la graduación presencial.

Ver más: Madre exhibe a kínder de Matamoros por discriminar a su hijo con Síndrome de Down

"Comprendí qué no había graduaciones como años pasados por el COVID-19, sin embargo desde que empezaron las clases desde casa siempre cumplí como mamá al poner a mi hijo a hacer las tareas y actividades que me mandaba la maestra! llegaron al grado de felicitarme desde Saltillo, Coahuila por ser una mamá cumplida con mi hijo. Éramos pocas mamás que si cumplíamos (...) Hoy fui al centro a comprar material para trabajar pase por ahí y vi abierto el plantel con los niños uniformados con sus arreglos de graduación (papás y padrinos) Se me hace una injusticia de verdad. Me dio mucho coraje y sentimiento le marque a la maestra a las 9:40 am y le pregunte y me dijo: ande señora perdón se me olvido avisarle tenía mucho trabajo", comentó Elizondo en su publicación.

Tras diversas controversias que señalaban a la madre de familia como 'culpable' por haber salido de los grupos de WhatsApp de la escuela, presuntamente porque, según Val, se había quedado sin celular, Romeo pudo celebrar su graduación en compañía de su familia y amigos.

A bordo de una limusina, con globos y música a todo volumen, el pequeño gozó de su festejo de graduación recorriendo las calles de Torreón y Gómez palacio, recibiendo felicitaciones por parte de transeúntes y el público en redes sociales.