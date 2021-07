¿Cómo descargar el certificado de vacunación contra el COVID-19?

Se cumple una semana de que el Gobierno federal habilitó la plataforma digital para descargar el Certificado de Vacunación contra el COVID-19 que acredite que los ciudadanos de distintos grupos poblacionales han sido inoculados con las dosis requeridas, de acuerdo al tipo de vacuna.

Se trata de un documento útil y con validez oficial para aquellas personas que tienen la necesidad u oportunidad de viajar a otros países, considerando que algunos de ellos mantienen restricciones para quienes aún no reciben el biológico contra el virus SARS-CoV-2.

Desde su arranque, usuarios han reportado algunas fallas como no reconocimientos de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el tiempo de espera para atender la solicitud, entre otras. En algunos casos, el portal arroja la leyenda de "Favor de esperar unos minutos y volver a intentar" o únicamente les aparece una de las dos dosis que recibieron de la vacuna.

También hay casos en los que no se ha presentado ningún problema. Familiares de Hortencia, una mujer de la tercera edad, ingresaron esta mañana a la liga https://cvcovid.salud.gob.mx/ para descargar el documento. Ingresaron la CURP, marcaron el apartado de "No soy un robot" y enseguida comenzó la búsqueda que no tardó ni dos minutos y que les pidió que consultaran el correo electrónico que introdujeron cuando se registraron por primera vez en la Plataforma Nacional de Vacunación.

En la bandeja de entrada de la cuenta electrónica, les apareció lo siguiente:

Recibes este correo por haber realizado una solicitud de certificado de vacunación. Para descargar el certificado favor de click en la siguiente liga, la cual tiene una validez de 90 minutos a partir de la hora de recepción.

LIGA CERTIFICADO

Si los datos que se presentan en el certificado son incorrectos favor de acceder a la siguiente liga para solicitar una aclaración

LIGA ACLARACIÓN

En el caso de la señora Hortencia, se ingresó a la opción "Liga Certificado" y de inmediato se abrió otra liga con el certificado de vacunación listo para descargarse. El documento contiene la CURP, el nombre completo de la persona que se inoculó, la fecha de aplicación de la primera y segunda dosis (7 de abril y 11 de mayo de 2021), la marca de la vacuna que fue la de Pfizer/BioNTech y el lote de la vacuna. De igual manera aparece un código QR que permite la verificación en tiempo real por parte de cualquier autoridad migratoria o de otra naturaleza, ya que se retoma el registro de la base de datos del Gobierno de México.

Caso contrario y para quienes deseen hacer alguna aclaración, se debe dar click en "Liga Aclaración" y enseguida aparece la siguiente leyenda:

Si en su certificado algún dato relativo a la vacunación es incorrecto o bien no reporta algún evento ya realizado, favor de proporcionar los siguientes datos acompañados del comprobante oficial de vacunación en el que se puedan leer los datos correspondientes.

Para la corrección de datos, se solicita la CURP, correo electrónico de localización y teléfono móvil del solicitante y adjuntar una copia del comprobante de vacunación. En un siguiente apartado y antes de "enviar", se debe indicar el o los datos a corregir que pueden ser: corrección de dosis, corrección de fecha, dosis faltante, corrección de lote, corrección de vacuna y corrección de datos de contacto.