Protestan por quema de vehículo

Morenistas expresaron su enojo por la quema intencional del vehículo Datsun, modelo 1975, que se había hecho viral por la gran cantidad de mensajes de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador que plasmaba en el exterior, mismo que además difundía mediante el perifoneo audios alusivos a Morena pues su propietaria, Lilia Mosquera, seguidora de AMLO.

"Estamos unidos por esta barbarie que pasó con el carro de mi propiedad, que me lo quemaron el día viernes 9 de julio en la madrugada", dijo la doctora Lilia, quien también estuvo afuera de la presidencia municipal de Lerdo.

La mujer, acompañada de militantes y delegados con distintas funciones de Morena tanto en Lerdo como en el estado, no responsabilizó en el lugar a alguien pero considera que es un tema partidista y cuestionó el que no haya seguridad en la zona donde ocurrió el atentado.

"Me causa rareza que estando a dos cuadras de la presidencia no haya seguridad, ahí donde yo estoy viviendo en la Coronado #221 Sur ,aquí en la colonia Centro, entre Cuauhtémoc y Abasolo, creo que no hay seguridad para los ciudadanos porque corremos mucho riesgo, no hay ni cámaras y exigimos que haya cámaras para poder andar con más tranquilidad es obligación de la presidencia", dijo la afectada quien considera que hay autores intelectuales y materiales de este acto.

"Nosotros sospechamos que puede ser intolerancia política porque en las últimas semanas yo había estado difundiendo sobre la consulta popular para que se acerque la gente el día 1 de agosto para ir a votar para que se pueda juzgar a los expresidentes de México. Yo creo que eso no les gusta a los opositores del Gobierno federal", mencionó.

Pide al Ayuntamiento seguridad como la merecen todos los ciudadanos de Lerdo. "Creo que hay presupuesto suficiente para seguridad pero lo malgastan en otras cosas que no es para uso del pueblo", aseguró y calificó como mala la seguridad pública local porque no se ven rodines de la Policía Municipal ni en el Centro de la ciudad.