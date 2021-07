Habitantes del poblado Estación Viñedo de Gómez Palacio toman carretera para exigir pago de daños

Un nutrido grupo de habitantes del poblado Estación Viñedo de Gómez Palacio tomó la carretera que dirige a Gregorio García para exigir la cobertura de los daños causados a una joven pareja que fue arrollada el pasado 18 de junio cuando viajaba a bordo de una motocicleta. La responsable del accidente huyó del lugar abandonado la camioneta que manejaba.

Fue alrededor de la 1 de la tarde de ayer martes cuando los inconformes llegaron hasta la carretera Gómez Palacio - Gregorio García para colocar llantas en ambos carriles de circulación y prenderles fuego a fin de evitar el paso de los automovilistas.

Portando carteles de diferentes colores donde se leían mensajes como "se exige justicia para José y Brenda que fueron atropellados el día viernes 28 de junio 2021" y "que paguen los responsables, la doctora Roxana, hija del secretario general del PRI", los manifestantes tomaron la carretera, arribando hasta el lugar los agentes de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Metropolitana y de la Guardia Nacional.

Transcurridas las horas, las llantas encendidas en medio de la vialidad se consumieron por completo, en tanto los manifestantes optaron por colocar sillas para permanecer en la manifestación cubriendo sus cuerpos de los rayos del Sol con sombrillas.

Alrededor de las 3 de la tarde, un representante de la Vicefiscalía Región Laguna arribó hasta el plantón, donde dialogó con Nancy, madre del joven afectado en el accidente, invitándola a una charla a las 6 de la tarde en la dependencia estatal a fin de solucionar el problema.

Respecto a las demandas de la mujer, exige el pago total de las lesiones que sufrieron su hijo y su nuera, la cual permanece hospitalizada bajo un estado de salud reservado ya que los médicos le informaron que posiblemente al obtener su alta vivirá por el resto de los días con secuelas como la pérdida de memoria y la fuerza en sus piernas para caminar.

Asimismo, la mujer exige que a su hijo se le paguen las lesiones que sufrió y además reciba una compensación por los días perdidos de trabajo así de que logre solventar los gastos para sus pequeños hijos que aún usan pañal y se alimentan de leche de fórmula.

"No pido más que paguen las lesiones y gastos que genera el que mi hijo esté incapacitado para trabajar, que no se les olvide que la muchacha que manejaba la camioneta fue la que los chocó por atrás y además huyó del lugar dejando la camioneta que traía abandonad, al igual que a mis muchachos, porque no quería hacerse cargo de los daños como hasta hoy" comento Nancy madre de José quien manejaba la motocicleta el día del accidente.