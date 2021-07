Sandra Echeverría, orgullosa de sus raíces

El regional mexicano le encanta, pero lo que más le emociona es que en fechas recientes ha tenido un mayor impulso gracias a Los Dos Carnales, Ángela Aguilar o Christian Nodal.

La actriz y cantante Sandra Echeverría celebra el "nuevo boom" que ha tenido dicho género, en el que ella se siente "arropada", de ahí que su próximo disco, de 14 temas, tenga sonidos 100 por ciento mexicanos con toques modernos.

"Me acuerdo de que hace dos años fui a los Grammy y me di cuenta de que habían quitado la categoría de Regional mexicano, me enojé bastante. Afortunadamente, se ha venido una nueva ola de música mexicana gracias a Nodal, a Ángela o esas colaboraciones que han hecho Los Dos Carnales con Camilo y Río Roma con Calibre 50; estos duetos sirven para que las nuevas generaciones conozcan el regional. Amo mis raíces, amo mi cultura", contó vía telefónica.

La intérprete espera que en un futuro no tan lejano pueda trabajar con los laguneros Poncho e Imanol Quezada, de quienes dijo: "están haciendo muy buen trabajo".

"A ellos les está yendo muy bien, me encantaría hacer un dueto con Los Dos Carnales y también con Calibre 50. Ojalá que me inviten (Los Quezada) o los invite y que se dejen", contó entusiasmada.

Sandra Echeverría recién lanzó el tema ¿Por qué te vas?, en colaboración con el colombiano Nabález, quien es también uno de los productores de su nuevo disco, donde viene la citada rola.

"Es una de mis canciones favoritas, en verdad que me encanta. Desde que me la mandó Nabález me fascinó, él la iba a cantar, pero le dije que mejor la cantáramos los dos y aceptó. Es una melodía que tiene energía, te prende y te pone a bailar, pese a que es una rola de desamor".

Según relató la artista, ¿Por qué te vas? tiene una letra inspirada en esos casos en los que alguien acaba con una relación y de inmediato sube fotos en las redes sociales con otro interés romántico.

"Habla de una pareja que se acaba de separar. La mujer le dice al hombre que para qué busca en otro lado lo que tenía con ella. Tiene una letra muy actual, y es que, no me dejarán mentir, muchas personas que cortan y suben fotos con alguien más lo hacen para lastimar a la expareja", sostuvo.

Sandra destacó que el video oficial, que ya cuenta con miles de reproducciones en YouTube, lo grabó en Colombia, país al que tenía muchas ganas de volver, ya que tenía más de una década de no visitarlo.

"Hice la novela de El clon allá. Me quedé enamorada perdidamente de ese país, me quedé enamorada de la gente. Para mí volver a Colombia después de unos 12 años fue lo máximo. Obviamente comí arepas, no pude disfrutar como quería por la pandemia, pero fue lo máximo volver", indicó.

Sobre su anterior sencillo, Desaparecer, Echeverría informó que le dio bastantes satisfacciones.

"Es difícil que la gente me ubique cantando cuando ya tengo una carrera tan sólida de actuación, y con Desaparecer sucedió algo muy padre porque de repente la prensa empezó a hablar de mi música, de mi voz, y eso fue un gran logro. Vienen más canciones, espero que el disco entero salga en enero o febrero de 2022".

Por otro lado, Sandra festejó que su telenovela, La fuerza del destino, haya vuelto a la programación del canal Las estrellas.

"Está a las 2:30 de la tarde. Muchas personas piensan que está pasando por primera vez y no, ya la novela tiene 10 años. Ahí también aparece el tema que canté con Marc Anthony, La fuerza del destino".