Diputados buscan sanción para funcionario de Francisco I. Madero

En la sesión permanente del Congreso de Coahuila, diputados del Partido Acción Nacional (PAN), presentaron el punto de acuerdo, para que se inicie un nuevo proceso sancionador contra Hugo Jurado Estrada, por las expresiones de odio y burla que hizo hacia las mujeres, específicamente contra las madres solteras.

A inicios de la Administración Municipal, de Francisco I. Madero, ocupaba el cargo de director de Comunicación Social en Madero y ahora se ostenta como verificador del Plazas y Mercados y el año pasado, también en el Congreso del Estado se pidió el cese del funcionario por expresarse inapropiadamente contra las madres solteras y la semana pasada volvió a suceder, pero ahora arremetió también contra la regidora del PAN, Maribel Coronado.

El diputado Rodolfo Walss Aurioles, declaró que se le pide al Cabildo que informe al Congreso el estatus que guarda el proceso de sanción de Jurado Estrada y que explique las razones por las que fue enviado a ocupar otro cargo dentro de la Administración Municipal.

Agregó que no hay razón para que ante la conducta reiterada del funcionario, contra las mujeres, no se haya ejercido alguna sanción, pues es evidente que unicamente lo integraron a otra área, por lo que reiteró el Cabildo deberá explicar por qué no fue cesado plenamente de sus funciones como la situación lo ameritaba, por lo que se pide que se proceda conforme a derecho para investigarlo y sancionarlo.

En el punto de acuerdo presentado se señala textualmente que; "la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 1o que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley".