Guillermo Almada no cuenta con Muñóz

l plantel de los Guerreros del Santos Laguna continúa trabajando intensamente en las instalaciones de su hotel de concentración en Barra de Navidad, Jalisco, donde cumplen con su segunda etapa de la pretemporada rumbo al torneo Apertura 2021.

Los dirigidos por Guillermo Almada entrenan hasta en triple sesión, con trabajo físico en la playa por la mañana, gimnasio al mediodía y futbol por la tarde, colocando los cimientos de lo que se espera, sea otro torneo exitoso bajo el mando del estratega uruguayo. Hoy, la gran incógnita es la participación del juvenil delantero Santiago Muñóz, quien abandonó la pretemporada y regresó a la Comarca Lagunera, con la intención de negociar un nuevo contrato y destino para su carrera como futbolista profesional.

'ES DECISIÓN DE ÉL'

En entrevista difundida por el propio club albiverde, Almada dio un guiño de lo que podría ser el nuevo destino de "Santi" y prácticamente admitió que ya no cuenta con él: "Santi está enfocado en su objetivo que es ir a Europa. Hace cuatro meses, nosotros estamos teniendo constante comunicación con él y su familia, nos preocupaba mucho su situación, el club ha hecho un esfuerzo por tratar de solucionarlo, pero él sigue enfocado en tratar de ir a Europa. No lo veíamos con la mente puesta aquí y lo mandamos a Torreón para que él solucione, se tranquilice. Si después surge una oferta, me imagino que la tomará, no es decisión mía, es de él y del club pero la realidad es que no lo veíamos enfocado en el trabajo diario y nosotros precisamos gente con compromiso y que esté enfocada en el inicio de torneo que para nosotros es Necaxa", señaló el estratega.

Ante la muy probable baja de Muñóz, los Guerreros ya buscan un atacante que les provea de goles, así lo admitió Guillermo Almada: "nosotros estamos necesitando una incorporación en la zona ofensiva, sobre todo con esto que pasó de Santi. El club está haciendo un esfuerzo para tratar de contratar a alguien, estamos esperando todos ansiosos para completar el grupo conjuntamente con los futbolistas que están en selecciones, como el caso de Ayrton Preciado, Alan Cervantes y el 'Mudo' Aguirre. Con esta incorporación sería una parte importante para completar el plantel", asentó.

Tal y como ha sido a lo largo de su proceso al frente de Santos, el uruguayo tiene la mira puesta en jugadores jóvenes, producto de la cantera albiverde, por lo que no descarta que en el siguiente torneo se vean nuevos nombres en la alineación: "son jugadores que han estado en la cantera, que han cumplido el proceso, les vemos muy buenas condiciones. Los hemos sumado a la pretemporada, hay una adaptación que están sufriendo al trabajo, a la manera de competir en la primera división. Están plantando bases para en el futuro tener participación, van de a poco. Cuando nosotros los sumamos, es normal que ellos sufran una caída y después de cuatro o cinco meses tienen una alza", advirtió.

SELECCIONADOS

Respecto a la incorporación de Félix Torres Caicedo y Fernando Gorriarán Fontes, el estratega albiverde señaló que durante sus primeros dos días de trabajo, los ha visto "muy bien, con muchísima disposición. Se ve que respetaron la actividad que nosotros les mandamos en este periodo corto que tuvieron vacaciones. Muy bien desde el punto de vista físico",

Por otra parte, ante una nueva lesión de Ayrton Preciado, el optimismo está presente en Almada al confiar que pronto podrá recuperarse el ecuatoriano para ayudar al equipo en la ofensiva: "hablé con él, se está recuperando, nosotros decidimos darle unos días más de vacaciones para que se sume en Torreón. Trataremos de recuperarlo rápido porque es un jugador que también precisamos. Tuvo una muy buena Copa América, ojalá que siga en esa carrera ascendente en su nivel".

En cuanto a Alan Cervantes y Eduardo Aguirre, quienes tendrán participación con la selección mexicana en diferentes frentes, el entrenador de los Guerreros confesó: "tanto Mudo como Alan, nos hace sentir muy orgullosos que pertenezcan a la familia de Santos, haciendo mucha fuerza por ellos. No nos queda ninguna duda que en la medida que tengan participación, van a dejar muy alto el nombre de México. Muchísimo orgullo por su desempeño que estamos seguros de que será muy bueno".

POR OTRA FINAL

Cuestionado sobre su diagnóstico del equipo, ya en la segunda semana en playa y luego de su segundo partido de pretemporada, Almada expresó su satisfacción: "Muy bien, (los jugadores) han asimilado muy bien las cargas intensas que pusimos la semana anterior. Han comenzado la segunda muy bien, con buena disposición. Estamos tratando de mejorar los trabajos ya futbolísticos, con la integración de Torres, de Gorriarán. No vamos a llegar en un porcentaje bueno futbolístico, sí físico, pero con mucha confianza en el trabajo que estamos haciendo que nos va a dar nuestros réditos a lo largo del torneo. No tenemos más que palabras de alabanza y agradecimiento para los jugadores, todos con buena predisposición. Espectacular desde ese punto de vista los futbolistas", celebró.

Luego de que en el torneo pasado lograron disputar la gran final, el uruguayo y su equipo aspiran "A lo máximo. Nosotros tenemos que aspirar a lo máximo. Nosotros no podemos ser conformistas y si llegamos a la final, lo mínimo que tenemos que hacer es tratar de llegar a la revancha y tratar de ganarla. El primer objetivo es estar entre los primeros cuatro para que nos dé la posibilidad de estar en liguilla y ahí aspirar a lo máximo. Pero también tenemos Leagues Cup, la Copa de Campeones, así que tenemos varias competencias y no tenemos que descartar ninguna, tenemos que apuntar a lo máximo y por eso estamos plantando bases en esta pretemporada para intentar lograrlo, que no va a ser una tarea sencilla".

Finalmente, dejó Guillermo un mensaje para los aficionados santistas: "Estamos muy ilusionados, nos quedamos con la sangre en el ojo en el torneo anterior y estamos seguros que vamos a dejar la vida por repetir esa final y tratar de ganarla, por más que todos los equipos tienen las mismas aspiraciones, veo entrenar a mis futbolistas entrenar a muerte y estamos seguros que vamos a dejar la vida futbolística para tratar de darles alegrías a ellos".