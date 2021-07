Afinan detalles del Rally Coahuila 1000

partir de esta tarde comenzará en la ciudad de Saltillo, la intensa actividad en torno al Rally Coahuila 1000 - Canaco Adventure, con la llegada de pilotos de diferentes entidades del país e incluso del extranjero, quienes primero deben pasar por un examen para comprobar que no son portadores de Covid-19.

CONTINGENCIA

Luego de esta fase, denominada "Contingencia", seguirá la revisión de vehículos, que deben apegarse al reglamento de la competencia automovilística que se desarrollará por brechas del desierto coahuilense hasta completar mil kilómetros de recorrido, como lo dice el nombre del evento. Todo esto será durante miércoles y jueves, para que el viernes 16, a temprana hora, den el banderazo de salida, se espera que sea el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien marque el arranque de la competencia; obviamente, los competidores no saldrán todos al mismo tiempo, sino que hay una diferencia de segundos entre uno y otro, el cronometraje se realiza mediante chips.

El rally se desarrolla durante dos días y en la primera etapa, los participantes cubrirán una ruta trazada desde Saltillo hasta Parras, META intermedia; cabe mencionar que esta primera fase es puntuable para el Campeonato Nacional de Rallys Off Road. Al día siguiente, es decir el sábado 17 de julio, los pilotos, a bordo de sus espectaculares unidades, cubrirán una ruta trazada desde Parras a Torreón por terrenos desérticos, como el lecho seco de La Laguna de Viesca y La Laguna de Mayrán, con la obligación de pasar por los check points para que queden asentados sus tiempos oficiales en el cronometraje satelital.

El mismo sábado se conocerá a los ganadores de las diferentes categorías, que incluyen autos todo terreno, modificados y motocicletas, los que se repartirán una bolsa en premios de un millón de pesos. De manera paralela, habrá una ruta turística o de paseo, donde los participantes no van en carrera, lógico, sin derecho a premios en efectivo, pero sí a la rifa de dos vehículos nuevos. Se espera que entre los dos eventos se congreguen cerca de 300 tripulaciones, que contarán con todos los servicios de seguridad y auxilio, en caso necesario.

NAME, POR TÍTULO

Hacer una carrera inteligente para ubicarse dentro de los primeros sitios de la Canaco Adventure - Coahuila 1000 Desert Rally 2021, será la estrategia del piloto capitalino, Francisco Name, quien se mostró entusiasmado de poder debutar en esta prueba por el desierto coahuilense. El experimentado volante, quien competirá en la Clase 1 a bordo de un Can-Am Maverick X3 junto con Roberto Mendoza, señaló que aplicará sus conocimientos adquiridos a lo largo de los años para obtener el mejor resultado posible.

"Estoy muy contento y entusiasmado de participar en el Coahuila 1000, es un evento al cual le traía muchas ganas, tengo experiencia en las pruebas de velocidad, había participado en la Baja 1000. En el Rally Coahuila 1000, como no había categoría Off Roads, no tenía vehículo para participar, pero ahora todo se juntó", expresó Name Guzzy.

300 VEHÍCULOS se esperan rodando por el desierto coahuilense en ambas modalidades.