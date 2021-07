Fernando Tatis Jr. sorprende a afición de Padres con 'sensual' intro de TikTok

Este domingo, el oriundo de República Dominicana, Fernando Tatis Jr. se lució durante el juego entre los Padres de San Diego y Rockies con su intro en pantalla.

Algunos jugadores al ser anunciados, eligen una canción para ser presentada ante el público antes de su participación en el campo, sin embargo, Tatis se fue 'un nivel arriba'.

Fue con el trend viral de TikTok de 'Red room' con un remix de 'Put your hand on my shoulder' de Paul Anka, obteniendo los gritos y aplausos de la afición en las gradas.

Rápidamente el material fue extraído de la televisión y difundido en redes sociales, donde no tardó en volverse material viral, acumulando miles de reproducciones.

