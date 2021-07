Naomi Osaka lanza su propia línea de muñecas Barbie

Osaka es inmortalizada a través de Mattel con su propia línea de juguetes, sumándose a la diversidad de lo es en la actualidad la marca Barbie, en donde hay muñecas de todo tipo de cuerpos, tamaños, y color de piel.

A través de redes sociales, la tenista escribió:

“Primero me asocié con @Barbie en 2019 y hoy presentamos la muñeca Barbie Role Model Naomi Osaka. Espero que a todos los niños se les recuerde que pueden ser y hacer cualquier cosa”, escribió en su Twitter, acompañado con una fotografía de la muñeca.

I first teamed up with @Barbie in 2019 and today we’re introducing the Barbie Role Model Naomi Osaka doll. I hope every child is reminded that they can be and do anything: https://t.co/GrPuW1WkMn

Fun fact : (the doll is wearing my outfit from the 2020 Australian Open lol) pic.twitter.com/DlL98lNfQj