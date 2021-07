No existe evaluación de éxitos y fracasos del modelo educativo en 2020: Observatorio Educativo de La Laguna

El Observatorio Educativo de La Laguna advirtió que no existe una evaluación de los éxitos y fracasos del modelo educativo en el último año, pues se mantienen los mismos sistemas de evaluación pese a que el esquema en las aulas ha cambiado considerablemente.

Ante el nuevo brote de COVID-19 que se desarrolla en el país, Armando Paredes Castellanos, presidente del Observatorio Educativo de La Laguna, confió en que las autoridades comiencen a desarrollar un modelo que no existe, que las instituciones públicas han intentado hacer, que son las clases híbridas, pero que en realidad no está desarrollado, pues indicó que ha sido a "ensayo y error", por lo que la autoridad debería comenzar a tener acercamiento con las escuelas privadas que sí estuvieron asistiendo y retomar esto para replicarlo.

"No está sistematizado, no se sabe cuál fue el resultado, ni siquiera académicamente, se habla de una caída porque solamente se evalúa lo que veníamos haciendo, pero no se ha evaluado el éxito que estamos logrando en incursionar en las nuevas tecnologías", expuso, "yo espero que estemos todavía con un modelo de un día sí y un día no, como Observatorio es lo que se esperaría, pero no hay una evaluación de los éxitos o fracasos".

Señaló que el éxito sería la incursión en las nuevas tecnologías y el fracaso sería en relación a que se sigue evaluando conforme a lo que se hacía antes, cuando se han hecho cosas distintas, por lo que se tendría que cambiar el instrumento de evaluación, lo que no se ha hecho.

Recordó que, al inicio de la pandemia por COVID-19, se hizo un diagnóstico por parte de este organismo y los estudiantes señalaron un impacto en la cuestión socioafectiva, por lo que los profesores han comenzado a trabajar para recuperar la parte socioemocional de los estudiantes, pero desde el punto de vista académico habrá que ver los resultados de la evaluación de fin de ciclo y cotejar con las evaluaciones de salida de secundaria y de primaria, de esa misma generación, a fin de conocer qué tanto subió o bajó.

"Nos costó un año y medio el avance en la tecnología, no le costó al gobierno sino al padre de familia, al estudiante, al maestro, tuvimos que reinventar la educación, hoy estamos más abiertos a una educación en línea, se abre la posibilidad para nuevas formas de educación, habrá ocasión de poner educación pública, privada, Montessori y ahora, educación en línea, es un éxito y hay que apuntalarlo", comentó.

Indicó que las instituciones educativas que quieren trascender, incluyendo el gobierno, deben ofrecer educación en línea en los tres niveles.