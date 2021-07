La historia de Christina Clemons, la atleta que calificó a Tokio con aretes de Doritos

La atleta estadounidense, Christina Clemons, se convirtió en todo un fenómeno y no necesariamente por calificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, algo que consiguió después de obtener el tercer lugar de los 100 metros con vallas en el clasificatorio de Estados Unidos, Clemons destacó por portar unos aretes en forma de Doritos durante sus competencias.

Todo ocurrió cuando se olvidó de empacar aretes para las pruebas de pista y campo Olímpicas de Estados Unidos. Situación por la que se detuvo en un Hot Topic para comprar unos que le llamaron la atención, aretes en forma de bolsa miniatura de Doritos Cool Ranch, según reveló para The Washington Post.

En cada carrera, Clemons cambiaba sus aretes para combinarlos con el uniforme, lo que no esperaba es que las redes sociales se volverían locas por sus accesorios y que se convertiría en noticia.

Tal fue el éxito del suceso, que personas allegadas a ella comenzaron a nombrarla "Doritos", su fama la llevó a recibir un regalo de la marca, una bolsa de Doritos con su cara plasmada en el empaque.

Just call me Cool Ranch Clemons thank you @Doritos, this is amazing! pic.twitter.com/W5xgz52W5S — Clemons, Christina A (@SheTheMann_ing) June 26, 2021

Clemons, dijo al portal TMZ que estaba muy sorprendida por la reacción que provocaron sus aretes.

Recientemente acaba de firmar un trato para ser la nueva socia de Doritos, además de que le regalaron unos aretes nuevos hechos a la medida.

#Doritos_Partner Just go ahead and call me “Cool Ranch” Clemons, because its official! Thank you @Doritos for making this happen! pic.twitter.com/Hekn7cQd4h — Clemons, Christina A (@SheTheMann_ing) July 12, 2021

"Christina “Cool Ranch” Clemons sonó tan bien que tuvimos que hacerlo oficial. Bienvenido al socio más nuevo de Doritos @SheTheMann_ing", señalaron las redes sociales de Doritos.

Christina “Cool Ranch” Clemons had such a good ring to it we had to make it official. Welcome the newest Doritos partner @SheTheMann_ing. pic.twitter.com/0vMXOqiLWY — Doritos (@Doritos) July 12, 2021

"#Doritos_Partner Solo sigue adelante y llámame "Genial Ranch ”Clemons, ¡porque es oficial! Gracias @Doritos por hacer que esto suceda!", dijo Christina en Twitter.

Christina Clemons tiene 31 años de edad, nació en Maryland Estados Unidos, consiguió su plaza a Tokio 2020 gracias a un tiempo de 12.53 segundos.

JUST IN: @SheTheMann_ing, who qualified for the Olympics in the 100 meter hurdles wearing Doritos cool ranch bag earrings, has officially signed a deal to be a @Doritos ambassador. pic.twitter.com/ctmahJIHSM — Darren Rovell (@darrenrovell) July 12, 2021