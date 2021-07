Masked Wolf da la sorpresa con Say So

Masked Wolf dio a conocer su nuevo sencillo Say So, el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales.

La rola es una de las primeras candidatas a la canción del verano, y marca el esperado seguimiento del rapero australiano después de su éxito mundial Astronaut In The Ocean, que ya ha alcanzado el puesto número uno en 8 países de todo el mundo y ha acumulado más de un mil millones de “streams” hasta la fecha.

Masked Wolf explica en un comunicado de Warner Music que siempre es importante para él decir algo con mi música, incluso si el mensaje más profundo está oculto dentro de lo que suena como una canción divertida y alegre.

“ En Say So, estaba escribiendo sobre cómo, en tiempos de problemas, a menudo tratamos de actuar como si todavía estuviéramos bien, incluso cuando en realidad no lo estamos.

“No importa cuán mala sea la situación o cuán cerca estemos de la autodestrucción, pensamos que, si seguimos diciéndonos a nosotros mismos que estamos bien, tal vez lo estaremos. Pensamos ‘si lo decimos, entonces lo decimos ...’, pero realmente necesitamos ayuda”, comenta.

Astronaut In The Ocean también ha demostrado ser un fenómeno multiformato en los Estados Unidos, al estar en el Top 10 de la radio Top 40. La canción ha pasado 20 semanas y contando con el Billboard Hot 100, alcanzando el puesto número 6 y manteniéndose en el 12 esta semana.