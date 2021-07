México necesita suplir muletas de rebote para crecer más del 2%: IMEF

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) consideró que México requiere de políticas públicas renovadas, una reforma fiscal y cambiar la narrativa con el sector privado para poder sustituir las muletas del rebote para crecer más del 2%.

"En el momento en que México ya camine sin muletas, ya que se acabe el rebote, se acaben todos los estímulos fiscales y monetarios del exterior, vamos a caminar a un paso más lento del que traíamos, por debajo del 2% histórico", dijo el presidente del comité nacional de Estudios Económicos, Gabriel Casillas.

Durante la conferencia de prensa mensual, aseguró que sin muletas necesitaremos cambiar la narrativa con el sector privado; será clave y para ello, enfatizó "no se necesitaría gastar un peso". Con eso, se ofrecería esa certidumbre jurídica de la que gozábamos antes, afirmó.

"A pesar de que la pandemia no estaba presente, ya se aumentó la incertidumbre; se necesita hacer un compromiso con los legisladores para que dejen de estar promoviendo iniciativas que no traen crecimiento y que nada más espantan, aunque no se aprueben", condicionó.

No dar reversa a la reforma energética, porque además de seguridad jurídica, los inversionistas buscan energía renovable, agregó.

De lo contrario, los capitales no vendrán, advirtió al ponderar que en la primera década del siglo recibíamos 25 mil millones de dólares anuales promedio; en la segunda, 32 mil millones en promedio y ahora con toda la tendencia global y la cercanía con Estados Unidos, deberíamos recibir 40 mil millones de dólares y no los 20 mil millones de dólares que estamos captando.

Y por último, la parte más difícil, una reforma fiscal para tener una mejor infraestructura al contar con más ingresos, señaló.

Para Casillas, la variante Delta del nuevo virus, sería el riesgo número uno en el plano global y en segundo lugar que la Reserva Federal de Estados Unidos empiece a restringir su política monetaria antes de lo anticipado; en tercero, la falta de crecimiento; en cuarto, la inseguridad y en quinto, para el largo plazo, los temas educativos.

Vientos en contra

Mientras que el presidente nacional del IMEF, Ángel García-Lascurain Valero, añadió a la lista de riesgos, la preservación de la estabilidad en las finanzas públicas después del rebote, cuando regresemos a una relativa dinámica de crecimiento bajo.

Ello en un entorno en donde se den diferentes iniciativas de gasto público enfocadas en lo social pero no necesariamente eficientes desde el punto de vista financiero, dijo.

"Sería el impacto que se pueda tener en las finanzas, en un escenario de poco crecimiento", alertó.

Hizo ver que las interrogantes generadas por las nuevas variantes del coronavirus, como Delta, podría convertirse en un viento en contra para la recuperación económica, tomando en cuenta algunas medidas de restricción de movilidad y distanciamiento en algunos países.