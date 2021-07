Rafael Inclán asegura que todo el dinero que ha ganado ya se lo gastó

El actor, Rafael Inclán, ofreció una entrevista al programa Hoy en la que reveló que no cuenta con ahorros ni bienes que heredar a su familia ya que lo que ha ganado por su trabajo se lo ha gastado en lo que ha querido.

El famoso artista añadió al respecto que nunca ha sido una persona que sea adicta a ahorrar, y eso no es algo que le mortifique.

“Creo que es más largo el testamento que lo que hay que heredar. Nunca he sido guardador o nunca he sido una gente que sepa manejar su dinero, siempre he sido como he sido toda la vida y no voy a cambiar”, dijo tajante al matutino.

Pero, ¿En qué ha gastado su dinero?, Rafael fue claro en contestar que se ha comprado lo que le ha dado su gana.

“En mujeres no tanto, es mucho decir, en la vida. El dinero se va en la vida, en todo”, aseguró y agregó que quienes sufrirán serán sus familiares.

El comediante está casado con Paola Lavat, una mujer quien es 45 años más joven que él.