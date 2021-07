Nath Campos vuelve a YouTube tras alejarse por la detención de Rix

"Hola de nuevo", con este saludo fue como Nath Campos regresó con un video a YouTube, luego de no haber subido contenido casi por cinco meses, tiempo que decidió tomarse alejada del internet y de las redes sociales, donde sólo posteó algunas fotografías.

En enero de 2020, Campos hizo público un video con detalles de su denuncia en contra de su colega Ricardo González, mejor conocido como Rix, y afirmó que ya había procedido legalmente para hacer justicia penal por el abuso que sufrió en 2017, cuando luego de una fiesta en la que ingirió bebidas alcohólicas, Ricardo se ofreció a acompañarla a su casa donde sostuvieron relaciones sexuales sin el consentimiento de Nath, quien es hija del compositor Kiko Campos.

En el video que suma más de 220 mil vistas, Campos explica su sentir tras haber alzado la voz, y dice que continuará creando contenidos porque eso la hace feliz.

"Probablemente va a haber mucha gente enojada o queriéndome joder no importa qué diga o haga (...) La única manera de salir de este círculo es haciendo videos para mí porque lo amo y para ustedes que han estado a mi lado en todo este proceso".

La creadora de contenidos gradeció el apoyo que recibió de amigos y seguidores tras su denuncia de abuso sexual, pero admitió que fue extraño que tanta gente se acercara para hablar del tema con ella, un tema que por mucho tiempo consideró personal o "un secreto".

"Estos meses fueron más intensos de lo que pensé porque sabía a lo que me estaba enfrentando en la práctica... pero emocional y personalmente fue mucho más pesado de lo que imaginé. Y es que todas las personas que conozco, cercanas o lejanas, se acercaron a hablar conmigo del tema, de un tema que por mucho tiempo consideré muy personal o hasta un secreto. Me hizo sentir amada, acompañada, apoyada y comprendida, pero también por un momento como si todo en mi vida fuera a girar alrededor de esto para siempre".

Nath dijo que no dimensionó el impacto que tendría la revelación de su amarga experiencia, y confesó que muchos días despertaba deseando ser alguien más.

"Deseaba con todas mis fuerzas despertar siendo alguien más. Sabía que me iba a tocar vivir esto cuando tomé la decisión que tomé, pero la verdad es que no estoy segura que se pueda estar 100 por ciento preparado para algo así. Y creo que jamás imaginé el impacto que iba a tener sobre todo en mi vida personal, porque fuera del amor y el apoyo había tanta gente en redes hablando del tema, tantas personas que empezaron a seguir por chisme o por morbo, tantos mensajes que buscaban lastimarme o inventar cosas de mí".

Y aunque Campos tuvo días muy oscuros, en los que sintió que nada tenía sentido y que su vida había cambiado para siempre, expresa que también tuvo días de mucha luz y cariño.

"Aunque sabía que era lo más sano para mí a momentos sentía que mis días no tenían propósito, que estaba estancada, que mi vida había cambiado para siempre y que nunca iba a regresar a una rutina que me diera paz o felicidad, que era una tortura despertarme todos los días a esto y que por más que me dijeran "entiendo" o "me imagino", nadie entendía ni se podía imaginar. Tuve días muy muy oscuros, pero también tuve días llenos de luz".