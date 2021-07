Sandra Echeverría quiere hacer música con Los Dos Carnales

El regional mexicano le encanta, pero lo que más le emociona es que en fechas recientes ha tenido un mayor impulso gracias a Los Dos Carnales, Ángela Aguilar o Christian Nodal.

La actriz y cantante, Sandra Echeverría, celebra el “nuevo boom” que ha tenido dicho género en el que ella se siente “arropada”, de ahí que su próximo disco de 14 temas tengan sonidos 100 por ciento mexicanos con toques de frescura.

“Me acuerdo que hace dos años fui a los Grammy y me di cuenta que habían quitado la categoría de Regional mexicano, me enojé bastante. Afortunadamente, se ha venido una nueva ola de música mexicana gracias a Nodal, a Ángela o esas colaboraciones que han hecho Los Dos Carnales con Camilo y Río Roma con Calibre 50; estos duetos sirven para que las nuevas generaciones conozcan el regional”, contó vía telefónica.

La intérprete espera que en un futuro no tan lejano pueda trabajar con los laguneros, Poncho e Imanol Quezada, de quienes dijo, “están haciendo muy buen trabajo”.

“A ellos les está yendo muy bien, me encantaría hacer un dueto con Los Dos Carnales y también con Calibre 50. Ojalá que me inviten (Los Quezada) o los invite y que se dejen”, contó entusiasmada.

Sandra Echeverría recién lanzó el tema ¿Por qué te vas?, en colaboración con el colombiano Nabález, quien es también uno de los productores de su nuevo disco, en donde viene la citada rola.

“Es una de mis canciones favoritas, en verdad que me encanta. Desde que me la mandó Nabález me fascinó, él la iba a cantar, pero le dije que mejor la cantáramos los dos y aceptó. Es una melodía que tiene energía, te prende y te pone a bailar, pese a que es una rola de desamor”.