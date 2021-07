'Sé que piensas marcharte ya lo sé y no te dentendré', cantan a Santiago Muñoz tras regreso a Torreón

Esta mañana se informó que el delantero juvenil del Club Santos Laguna, Santiago Muñoz, fue separado del equipo durante la pretemporada y enviado de regreso a Torreón.

Luego de la noticia, en redes sociales circuló el video de la broma que le hicieron sus amigos durante una cena en conocido restaurante italiano de La Laguna.

"Sé que piensas marcharte, ya lo sé y no te detendré, haz lo que tu quieras, sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar...", cantaba su amigo mientras lo enfocaba con la cámara.

“Santi está enfocado en su objetivo que es ir a Europa. Hace cuatro meses, nosotros estamos teniendo constante comunicación con él y su familia, nos preocupaba mucho su situación, el club ha hecho un esfuerzo por tratar de solucionarlo, pero él sigue enfocado en tratar de ir a Europa. No lo veíamos con la mente puesta aquí y lo mandamos a Torreón para que él solucione, se tranquilice. Si después surge una oferta, me imagino que la tomará, no es decisión mía, es de él y del club pero la realidad es que no lo veíamos enfocado en el trabajo diario y nosotros precisamos gente con compromiso y que esté enfocada en el inicio de torneo que para nosotros es Necaxa", reveló el entrenador durante una entrevista.