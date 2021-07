Tunden a Mel Gibson por hacer 'saludo militar' a Trump durante encuentro

Entre los asistentes se encontraban Mel Gibson y el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien fue despedido del auditorio entre aplausos y 'abucheos'.

Al salir del lugar, en un video captado por un fan se muestra al actor viendo al expresidente y haciendo el 'saludo militar' a manera de respeto.

Sin embargo, su acción no fue bien recibida en las redes sociales, pues algunos usuarios aseguraron no sorprender el suceso ante la vida problemática que ha tenido el actor y director.

Lmao mel gibson saluted trump at ufc and got completely ignored pic.twitter.com/VFf42FQJqb

"Los racistas se llevan bien, ¿no?", escribió un internauta en Twitter.

But...of course he would be into him. pic.twitter.com/ojrNeEKiXZ