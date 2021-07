Anthony Ramos será candidato al Emmy por la adaptación del musical 'Hamilton'

Anthony Ramos será candidato al Emmy al mejor actor de reparto de una serie limitada (miniserie) o película televisiva por la adaptación del musical "Hamilton", anunció este martes la Academia de la Televisión de Estados Unidos.

El latino se enfrentará por este galardón a sus compañeros en "Hamilton" Daveed Diggs y Jonathan Groff y a los también nominados Paapa Essiedu ("I May Destroy You"), Evan Peters ("Mare Of Easttown") y Thomas Brodie-Sangster ("The Queen's Gambit").

La 73 edición de los Emmy, los premios más importantes de la industria televisiva, se celebrará el próximo 19 de septiembre.